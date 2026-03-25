Новые смартфоны Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57 получили инструменты Awesome Intelligence

Компания Samsung представила смартфоны среднего уровня Galaxy A37 и Galaxy A57. Новые устройства пришли на смену моделям Galaxy A36 и A56, которые вошли в десятку самых популярных смартфонов прошлого года. Обе модели поддерживают набор инструментов Awesome Intelligence, ранее доступный в более дорогих устройствах компании. Также смартфоны получили улучшенные материалы корпуса, новые платформы и немного улучшенные камеры. У Galaxy A37 боковая рамка пластиковая, а у A57 – металлическая.

Samsung Galaxy A37 и A57 оснащены 6,7-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и максимальной яркостью 1200 нит. В Galaxy A37 используется панель Super AMOLED, а в A57 — Super AMOLED+. Для защиты от царапин используется стекло Gorilla Glass Victus+. За производительность смартфонов отвечает новая платформа среднего уровня Exynos 1680, а в A57 дополнительно используется увеличенная на 13% испарительная камера для лучшего охлаждения. Объем оперативной памяти составляет до 12 Gb, флеш-памяти — до 512 Gb.

Основная камера у смартфонов практическая одинаковая: главный датчик на 50 Мп (f/1.8) и макромодуль на 5 Мп (f/2.4). Отличие состоит в ультраширокоугольном модуле: 8 Мп (f/2.2) у A37 и 12 Мп (f/2.2) у A57. Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп (f/2.2). Емкость аккумуляторов не изменилась и составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт. Батарея заряжается на 60% за полчаса.

В оснащение аппаратов также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 (у A37), Bluetooth 6.0 (у A57), GPS, NFC, две nanoSIM-карты, eSIM, порт USB 2.0 Type-C, сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защита IP68. Габариты и вес Galaxy A37: 162,9 x 78,2 x 7,4 мм,196 гр., Galaxy A57: 161,5 x 76,8 x 6,9 мм, 179 гр. Смартфоны работают на базе Android 16 с программной оболочкой One UI 8.5. Производитель гарантирует поддержку обновлений ОС и патчей безопасности в течение 6 лет.

Поддерживаются ИИ-функции распознавания речи с транскрипцией, извлечения текста с изображений и расширенные возможности многозадачности. Также обновлены инструменты обработки фото: удаление объектов стало точнее, а функция Best Face (доступна только в A57) помогает корректировать групповые снимки. Интеллектуальный голосовой ассистент Bixby отвечает за управление устройством, а Google Gemini — за более сложные сценарии с несколькими приложениями. Также обновлена функция Circle to Search, которая теперь распознает сразу несколько объектов на экране.

Цена Samsung Galaxy A37 стартует от $450, а Galaxy A57 — от $550. Продажи стартуют 9 апреля 2026 года.