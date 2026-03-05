Представлены среднебюджетные Nothing Phone (4a) и (4a) Pro

Компания Nothing представила смартфоны среднего уровня — Phone (4a) и Phone (4a) Pro. Модели отличаются между собой как внешне, так и технически.

Базовая модель Nothing Phone (4a), выполненная в пластиковом корпусе, сохранила фирменный «прозрачный» дизайн, а также получила новую 6-сегментную световую полосу Glyph Bar из 63 светодиодов с яркостью до 3500 нит на задней панели. Панель Glyph Bar может выступать как индикатор прогресса, а также, как и прежние интерфейсы Glyph, предлагает различные световые эффекты и анимации для уведомлений и звонков.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2720х1224 пикселей (440 ppi), частотой 120 Hz, частотой сенсорного слоя до 2500 Hz, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Частота ШИМ-регулировки составляет 2160 Hz. Есть поддержка HDR10+.

Nothing Phone (4a) Pro впервые в истории серии получил цельноматиллический корпус. На задней панели размещен круглый матричный дисплей Glyph Matrix из 137 светодиодов для вывода разных оповещений и даже мини-игр. Он не такой сложный, как у флагмана Phone (3), но диоды в два раза ярче (до 3000 нит), что позволяет использовать подсветку как мощный фонарь.

Аппарат оборудован 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800×1260 пикселей (440 ppi), частотой обновления 144 Hz, частотой сенсорного слоя до 2500 Hz, пиковой яркостью 5000 нит и ШИМ-частотой 2160 Hz. Для защиты экрана также используется Gorilla Glass 7i, есть поддержка HDR10+. В основе базовой модели лежит 4 нм процессор Snapdragon 7s Gen 4, испарительной камеры нет. В Pro-версии установлен 4 нм Snapdragon 7 Gen 4, охлаждение обеспечивает испарительная камера площадью 5300 мм2. Остальные технические показатели моделей практически идентичны. Смартфоны комплектуются 8 или 12 Gb оперативной памятью LPDDR4X и накопителями UFS 3.1 емкостью 128 или 256 Gb.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В тройную основную камеру входит главный датчик на 50 Мп (1/1,56″, f/1,88, ЭФР 24 мм, OIS+EIS), широкоугольный объектив на 8 Мп (Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, угол захвата 120 градусов) и перископический модуль на 50 Мп (Samsung JN5, 1/2,75″, f/2.88, оптический зум 3,5х, OIS+EIS). У Phone (4a) главный датчик Samsung GN9, а в Phone (4a) Pro – используется Sony LYT700C. Компания отмечает, что Phone (4a) Pro стал первым в мире смартфоном со 140-кратным цифровым зумом. Фронтальная камера, расположенная в отверстии по центру имеет разрешение 32 Мп (1/3,44″, f/2.2, угол захвата 89 градусов, ЭФР 22 мм). Обе камеры могут записывать видео в 4K@30fps.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Смартфоны получили аккумуляторы емкостью 5080 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт — полное восполнение заряда занимает около 64 минут. Также есть реверсивная проводная зарядка на 7,5 Вт. Nothing обещает, что аккумулятор сохранит 90% емкости даже после 1200 циклов зарядки. В оснащение моделей входит поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB-C, две nanoSIM-карты, оптический сканер отпечатков пальцев, линейный вибромотор и стереодинамики. Защита IP64 у младшей модели, IP65 – у старшей. Габариты и вес Phone (4a): 163,9 х 77,5 х 8,5 мм, 205 гр., Phone (4a) Pro — 163,6 х 76,6 х 7,9 мм, 210 гр. Смартфоны работают на базе Android 16 с интерфейсом Nothing OS 4.1. Заявлено 3 года обновлений ОС и 6 лет патчей безопасности.