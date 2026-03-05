spot_img
6 марта, 2026
Google пересмотрел свою политику в Google Play для создателей приложений

Cудебные разбирательства между Google и Epic Games подошли к концу — компании заключили мировое соглашение. Тим Суини, гендиректор Epic Games, заявил, что Fortnite скоро вернется в Google Play по всему миру, а Google объявил о пересмотре своей политики в Google Play для создателей приложений.

Изменения, которые произойдут в Google Play в ближайшее время:

  • Разработчики игр и приложений смогут использовать не только платежную систему Google Play, но и сторонние платежные системы для транзакций. Кроме того, они смогут направлять пользователей на собственные сайты для оплаты покупки;
  • Google упростит установку приложений из сторонних источников на Android. Для этого она откроет программу Registered App Stores: в ней смогут участвовать разработчики, которые хотят, чтобы их приложения было проще устанавливать на ОС вне Google Play. Для этого им придется пройти дополнительную проверку на безопасность и соответствие правилам Google;
  • Также Google пересмотрит комиссию для разработчиков. Компания снизит ее со стандартных 30% до 20%, и в некоторых случаях она может оказаться еще ниже — в том числе благодаря участию во внутренних программах.

Кроме того, Google введет отдельную комиссию за использование платежной системы Google Play. В США, Великобритании и ЕС будет взиматься комиссия в размере 5%, а сервисные сборы будут варьироваться от 10 до 20% в зависимости от покупки.

Все нововведения начнут действовать в США, Великобритании и ЕС до 30 июня, в Австралии — до 30 сентября, в Южной Корее и Японии — до 31 декабря. В остальных странах новые правила введут до 30 сентября 2027 года.

