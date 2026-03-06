Nothing Headphone (a) — полноразмерные наушники с автономностью до 135 часов

Кроме смартфонов Phone (4a) и (4a) Pro компания Nothing представила полноразмерные наушники Headphone (a), ориентированные на молодежную аудиторию. Модель является более доступной версией прошлогодних Headphone (1). Nothing Headphone (a) сохранили дизайн, форму и физические элементы управления Headphone (1), но стали легче на 19 гр. и получили новые цветовые варианты.

Наушники оснащены 40-мм динамическими драйверами (частотный диапазон 20 Hz — 40 000 Hz), мембрана с титановым покрытием которых обеспечивает точные высокие частоты и глубокие басы с уровнем громкости до 110 дБ. Поддерживается беспроводное подключение по Bluetooth 5.4 и проводное через USB Type-C или 3,5-мм аудиоразъем.

Nothing Headphone (a) поддерживают активное шумоподавление (ANC) до 40 дБ, пространственное аудио, кодеки AAC, SBC, LDAC, быстрое подключение через протоколы Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, а также функцию одновременного подключения к двум устройствам. Есть сертификация Hi-Res Audio. Физическую кнопку можно настроить через приложение Nothing X, например, для спуска затвора камеры или запуска видео на смартфоне. Система ANC задействует пару микрофонов в сочетании с алгоритмами на базе искусственного интеллекта для обеспечения трех уровней шумоподавления. При необходимости можно включить режим прозрачности, чтобы слышать происходящее вокруг, не снимая устройство.

Аккумулятор емкостью 1060 мА·ч обеспечивает до 135 часов автономной работы без ANC и до 75 часов с включенным ANC. Быстрая зарядка позволяет получить до 8 часов прослушивания всего за 5 минут, а полный цикл зарядки занимает 2 часа.

Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP52. По заявлению производителя, конструкция наушников прошла более 50 испытаний на надежность, включая проверки на падение, воздействие пота и высоких температур. Регулируемое оголовье и анатомическая форма амбушюров обеспечивают комфорт при длительном использовании. Габариты и вес наушников: 177,0 × 78 × 190,4 мм, 310 гр, а чехол для переноски — 270 × 230 × 1,5 мм при весе 30 гр.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Цена Nothing Headphone (a) составляет $199 или €159.Предзаказ уже открыт, продажи стартуют 13 марта. Палитра расцветок включает белый, черный розовый и желтый варианты, последний будет лимитированным и поступит в продажу через месяц, 6 апреля.