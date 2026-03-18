Представлены флагманские смартфоны Poco X8 Pro и X8 Pro Max

Бренд Poco, принадлежащий компании Xiaomi, представил на глобальном рынке серию флагманских смартфонов Poco X8. В серию вошли две модели: X8 Pro и X8 Pro Max. Оба устройства по своим характеристикам практически копии Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max, которые были представлены на внутреннем рынке Китая в конце января этого года.

Poco X8 Pro оснащен 12-битным 6,59-дюймовым AMOLED-экраном M10 с разрешением 2756 x 1268 пикселей, частотой обновления до 120 Hz, частотой сенсорного слоя 480 Hz и пиковой яркостью 3500 нит при ШИМ-затемнении до 3840 Hz. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 7i. Есть поддержка HDR10+, Dolby Vision, а также сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly и TÜV Rheinland Flicker Free, что означает возможность комфортного просмотра контента в течение длительного времени без напряжения для глаз.

Смартфон построен на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 8500-Ultra, который работает в паре с быстрой оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. За охлаждение компонентов отвечает двухслойная система Poco 3D IceLoop с испарительной камерой площадью 5300 мм². В основную камеру входят главный датчик на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1.95″, f/1.5, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (1/4″, f/2.2). Запись видео доступна в 4K при 60 fps. Селфи-камера имеет разрешение 20 Мп (1/4″, f/2.2). За автономность отвечает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и реверсивной на 27 Вт. Габариты и вес: 157,53 х 75,19 х 8,38 мм, 201 гр.

Также было представлено лимитированное издание Poco X8 Pro Iron Man Edition, посвященное персонажу Железного Человека из вселенной Marvel. Смартфон отличается эксклюзивным дизайном корпуса и пользовательским интерфейсом со стилистикой комиксов, а также упаковкой с изображением культового героя.

Poco X8 Pro Max оборудован 12-битным 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем M10 с разрешением 2772 × 1280 пикселей. Остальные параметры идентичны X8 Pro. В основе смартфона лежит 3-нм процессор MediaTek Dimensity 9500s, предусмотрены оперативная память LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.1. Для отвода тепла также используется система жидкостного охлаждения Poco 3D IceLoop, но с испарительной камерой площадью 5800 мм².

Набор камер такой же, как в базовой модели, но в основной вместо Sony IMX882 используется сенсор Sony Light Fusion 600. Емкость кремний-углеродного аккумулятора составляет 9000 мАч (для Индии) и 8500 мАч (для прочих рынков), так же поддерживаются проводная зарядка мощностью 100 Вт и реверсивная на 27 Вт. Модель получила металлическую рамку и заднюю панель из стекловолокна, а также RGB-подсветку для оповещения о новых уведомлениях, статусе зарядки и других событиях. Габариты и вес: 162,99 х 77,93 х 8,15 мм, 218 гр.

В оснащение моделей также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 7 у X8 Pro Max), Bluetooth 6.0, GPS, две nanoSIM-карты (у X8 Pro Max дополнительно eSIM), ИК-пульт, NFC, стереодинамики с Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране: у X8 Pro – оптический, у X8 Pro Max – ультразвуковой. X8 Pro имеет защиту IP68, а X8 Pro Max — IP66/IP68/IP69/IP69K. Аппараты работают на Android 16 с интерфейсом HyperOS 3.

Цены на смартфоны. Poco X8 Pro: 8/256 Gb — $299, 8/512 Gb — $329, 12/512 Gb — $359. Poco X8 Pro Iron Man Edition: 12/512 Gb — $399. Poco X8 Pro Max: 12/256 Gb — $429, 12/512 Gb — $459.