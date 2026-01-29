Представлены смартфоны Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max с высокой автономностью

Redmi, суббренд компании Xiaomi, представил в Китае смартфоны серии Turbo 5. В линейку вошли две модели Turbo 5 и Turbo 5 Max. Корпус аппаратов выполнен из стекловолокна, а рамка — металлическая.

Базовая модель Redmi Turbo 5 оснащена 12-битным 6,59-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2756 x 1268 пикселей. Матрица построена на новом материале M10. Дисплей поддерживает частоту до 120 Hz, частоту сенсорного слоя 480 Hz и пиковую яркость 3500 нит при ШИМ-затемнении до 3840 Hz. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision.

Смартфон построен на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 8500-Ultra, который работает в паре с быстрой оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1. За графические возможности отвечает ускоритель Mail-G720 MC8. В основную камеру входят главный датчик на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1.95″, f/1.5, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (1/4″, f/2.2). Запись видео доступна в 4K при 60 fps. Селфи-камера имеет разрешение 20 Мп (1/4″, f/2.2). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7560 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и реверсивной зарядки на 27 Вт. Габариты и вес: 157,53 х 75,19 х 8,18 мм, 204 гр.

Флагманский Redmi Turbo 5 Max оборудован 12-битным 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772 x 1280 пикселей. Остальные параметры идентичны базовой модели. Матрица также построена на новом материале M10. Redmi Turbo 5 Max – это первая в мире модель на базе 3-нм процессора MediaTek Dimensity 9500s. За графику отвечает ускоритель Immortalis-G925 MC12. Также предусмотрены оперативная память LPDDR5X Ultra и накопители стандарта UFS 4.1. Набор камер такой же, как в базовой модели, но в основной вместо Sony IMX882 используется сенсор Sony Light Hunter 600. Вокруг объективов камер установлена декоративная кольцевая подсветка.

Главной особенностью смартфона стал аккумулятор на 9000 мАч. Производитель заявляет, что смартфона хватит на более 11 часов активной работы. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт, включая протокол PPS, а также реверсивная на 27 Вт. Габариты и вес: 162,99 х 77,93 х 8,15 мм, 219 гр.

В оснащение моделей также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 7 у Turbo 5 Max), Bluetooth 5.4, GPS, две nanoSIM-карты, ИК-пульт, NFC, стереодинамики с Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless и полная защита от воды и пыли по стандартам IP66/68/69/69K. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране: у Turbo 5 — оптический, а Turbo 5 Max – ультразвуковой. Аппараты работают на Android 16 с интерфейсом HyperOS 3.

Цены на Redmi Turbo 5 — от $287 за версию 12/256 Gb до $373 за вариант 16/512 Gb. Цены на Redmi Turbo 5 Max — от $359 за 12/256 Gb до $445 за 16/512 Gb. Смартфоны уже поступили в продажу в Китае. Позже в этом году оба устройства будут представлены на глобальном рынке, предположительно, как POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max.