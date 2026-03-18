18 марта, 2026
Disco Elysium, Like a Dragon: Infinite Wealth, Resident Evil 7 и другие...

Disco Elysium, Like a Dragon: Infinite Wealth, Resident Evil 7 и другие игры добавят в каталог Xbox Game Pass

Компания Microsoft подготовила список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass. Пополнение получилось очень щедрым.

Игры, которые добавят в Game Pass Ultimate и PC Game Pass:

  • DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (ПК, консоли, «облако») — уже доступна;
  • South of Midnight (ПК, консоли, «облако») — 18 марта;
  • The Alters (ПК, консоли, «облако») — 18 марта;
  • Disco Elysium (ПК, консоли, «облако») — 19 марта;
  • Like a Dragon: Infinite Wealth (ПК, консоли, «облако») — 24 марта;
  • Absolum (ПК, консоли «облако») — 25 марта;
  • Nova Roma (ПК) — 26 марта;
  • The Long Dark (ПК, консоли, «облако») — 30 марта;
  • Resident Evil 7: Biohazard (ПК, консоли, «облако») — 31 марта;
  • Barbie Horse Trails (ПК, консоли, «облако») — 2 апреля;
  • Clair Obscur: Expedition 33 (ПК, консоли, «облако») — 2 апреля;
  • Final Fantasy IV (ПК, консоли, «облако») — 7 апреля.

Игры, которые добавят в Game Pass Premium:

  • DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (ПК, консоли, «облако») — уже доступна;
  • Disco Elysium (ПК, консоли, «облако») — 19 марта;
  • Like a Dragon: Infinite Wealth (ПК, консоли, «облако») — 24 марта;
  • Absolum (ПК, консоли «облако») — 25 марта;
  • The Long Dark (ПК, консоли, «облако») — 30 марта;
  • Resident Evil 7: Biohazard (ПК, консоли, «облако») — 31 марта;
  • Barbie Horse Trails (ПК, консоли, «облако») — 2 апреля;
  • Final Fantasy IV (ПК, консоли, «облако») — 7 апреля.

Игры, которые покинут подписку Game Pass с 31 марта:

  • Peppa Pig World Adventures (ПК, консоли, «облако»);
  • Mad Streets (ПК, консоли, «облако»).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,798ФанатыМне нравится
1,031ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»