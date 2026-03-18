Disco Elysium, Like a Dragon: Infinite Wealth, Resident Evil 7 и другие игры добавят в каталог Xbox Game Pass

Компания Microsoft подготовила список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass. Пополнение получилось очень щедрым.
Игры, которые добавят в Game Pass Ultimate и PC Game Pass:
- DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (ПК, консоли, «облако») — уже доступна;
- South of Midnight (ПК, консоли, «облако») — 18 марта;
- The Alters (ПК, консоли, «облако») — 18 марта;
- Disco Elysium (ПК, консоли, «облако») — 19 марта;
- Like a Dragon: Infinite Wealth (ПК, консоли, «облако») — 24 марта;
- Absolum (ПК, консоли «облако») — 25 марта;
- Nova Roma (ПК) — 26 марта;
- The Long Dark (ПК, консоли, «облако») — 30 марта;
- Resident Evil 7: Biohazard (ПК, консоли, «облако») — 31 марта;
- Barbie Horse Trails (ПК, консоли, «облако») — 2 апреля;
- Clair Obscur: Expedition 33 (ПК, консоли, «облако») — 2 апреля;
- Final Fantasy IV (ПК, консоли, «облако») — 7 апреля.
Игры, которые добавят в Game Pass Premium:
- DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (ПК, консоли, «облако») — уже доступна;
- Disco Elysium (ПК, консоли, «облако») — 19 марта;
- Like a Dragon: Infinite Wealth (ПК, консоли, «облако») — 24 марта;
- Absolum (ПК, консоли «облако») — 25 марта;
- The Long Dark (ПК, консоли, «облако») — 30 марта;
- Resident Evil 7: Biohazard (ПК, консоли, «облако») — 31 марта;
- Barbie Horse Trails (ПК, консоли, «облако») — 2 апреля;
- Final Fantasy IV (ПК, консоли, «облако») — 7 апреля.
Игры, которые покинут подписку Game Pass с 31 марта:
- Peppa Pig World Adventures (ПК, консоли, «облако»);
- Mad Streets (ПК, консоли, «облако»).