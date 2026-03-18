Apple добавила iPhone 4 и iPhone 5 в список устаревших устройств

Компания Apple обновила список устаревших устройств, добавив в него iPhone 4 и iPhone 5. iPhone 4 был представлен в 2010 году, а iPhone 5 — в 2012. Обе модели были сняты с производства в 2013 году. После прекращения продаж в США, оба смартфона какое-то время продавались как недорогие устройства на развивающихся рынках.

iPhone 5 был добавлен в перечень винтажных продуктов в 2018 году. Теперь обе модели попали в список устаревших моделей — официальному ремонту они уже не подлежат.

Винтажными считаются продукты компании, снятые с производства более 5 и менее 7 лет назад. Для них не предоставляется сервисная поддержка, обслуживание и запасные части в сервисных центрах. Компания будет ремонтировать такие устройства, но только при наличии запчастей, заказать их дополнительно уже нельзя.

Устаревшими являются те устройства, которые были сняты с продажи 7 и более лет назад. Компания не будет ремонтировать их, за исключением замены аккумулятора. Apple гарантирует замену батареи на своих устройствах в течение 10 лет после выхода продукта из продажи.