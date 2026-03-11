Опубликованы полные системные требования Crimson Desert от создателей Black Desert Online

Студия Pearl Abyss, создатели Black Desert Online, опубликовали полные системные требования экшен-RPG Crimson Desert. Разработчики представили пять конфигураций для ПК.

Минимальные требования — 1080p (апскейл с 900p)/30 fps

ОС: Windows 10 (версия 22H2 или новее);

Процессор: Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 2600X;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT;

Место на SSD: 150 Gb.

Низкие требования — 1080p/30 fps

ОС: Windows 10 (версия 22H2 или новее);

Процессор: Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 2600X;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 6500 XT;

Место на SSD: 150 Gb.

Рекомендованные требования — 1080p/60 fps

ОС: Windows 10 (версия 22H2 или новее);

Процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6700 XT;

Место на SSD: 150 Gb.

Высокие требования — 1440p/60 fps

ОС: Windows 10 (версия 22H2 или новее);

Процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 7600X;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7700 XT;

Место на SSD: 150 Gb.

«Ультра»-требования — 4K/60 fps

ОС: Windows 10 (версия 22H2 или новее);

Процессор: Intel Core i5-13600K или AMD Ryzen 5 7700X;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: GeForce RTX 5070 Ti или AMD Radeon RX 9070 XT;

Место на SSD: 150 Gb.

Настройки для консолей

Все консоли, кроме Xbox Series S, получат хотя бы минимальную поддержку трассировки лучей, однако самой продвинутой в этом отношении окажется PS5 Pro. Геймеры также смогут выбрать подходящие им настройки изображения: на выбор будут доступны режимы «Производительность», «Сбалансированный» и «Качество».

Требования для Mac

Для запуска игры на устройствах от Apple разработчики рекомендуют использовать версию MacOS 26 Tahoe или выше.

Настройки для ROG Xbox Ally

Для базового ROG Xbox Ally предусмотрен только один графический режим — «Производительность», тогда как владельцам Xbox Ally X на выбор дадут сразу три режима — «Производительность», «Сбалансированный» и «Качество».

Релиз экшен-RPG Crimson Desert состоится 20 марта.