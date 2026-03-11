По мнению топ-менеджера Asus, выпуск MacBook Neo стал «шоком» для рынка ПК

Недавно компания Apple представила первый в своей истории бюджетный MacBook. Начальная цена модели под названием MacBook Neo в $599 стала «настоящим шоком» для рынка ПК на базе Windows, о чем заявил один из генеральных директоров Asus Сянь Юэнь Сюй.

«Учитывая, что Apple исторически придерживалась премиального ценообразования, запуск такого доступного продукта стал настоящим шоком для всего рынка», — отметил топ-менеджер Asus.

По мнению Сюя, крупные компании в индустрии, Microsoft, Intel, AMD и другие, очень серьезно воспринимают выход Apple на бюджетную ступень и думают, как конкурировать с MacBook Neo. Производители компьютеров на Windows воспринимают новый MacBook как серьезную угрозу.

Чтобы комментарий не выглядел паническим, Сюй попытался снизить градус напряжения. Он отметил, что привлекательность MacBook Neo может быть ограничена. Слабые стороны ноутбука — это всего 8 Gb оперативной памяти без возможности расширения, а также узкий спектр возможностей гаджета. По его словам, MacBook Neo — это «устройство для потребления контента, подобное iPad». «Это отличается от сценария использования обычного ноутбука», который может справляться с более ресурсоемкими задачами, отметил Сюй.

Но первые обзоры MacBook Neo говорят об обратном. Различные обозреватели сходятся во мнении, что наличие 8 Gb ОЗУ у MacBook Neo не является проблемой. Этого вполне достаточно для повседневных задач, для решения которых предназначен этот ноутбук, а процессор A18 Pro превосходит и чип M1 в MacBook Air, и большинство ноутбуков на Windows в тестах производительности одного ядра.

«Насколько сильное влияние MacBook Neo окажет на индустрию ПК, нам еще предстоит оценить. Но, несомненно, вся экосистема ПК на Windows будет выпускать продукты, конкурирующие с Apple», — сказал Сюй.