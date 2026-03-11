spot_img
11 марта, 2026
Участницы проекта «Девушкам белое к лицу» стали гостями Azercell

В преддверии 8 Марта — Международного женского дня участницы социальной инициативы «Девушкам белое к лицу» посетили компанию Azercell. В мероприятии приняли участие юные спортсменки, которые особенно проявили себя на тренировках и добились заметных результатов. Девушки рассказали, что привело их в дзюдо и как занятия спортом изменили их жизнь.

Во встрече приняли участие директор департамента корпоративных коммуникаций ООО «Azercell Telecom» Сона Аббасова, представители компании, а также руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Федерации дзюдо Азербайджана Улькер Аббасова.

Открывая мероприятие, Сона Аббасова отметила, что сотрудничество Azercell с Федерацией дзюдо Азербайджана основано на таких общих ценностях, как взаимное уважение, доверие и стремление к устойчивому развитию: «Инициатива “Девушкам белое к лицу” — один из ключевых социальных проектов, реализуемых в рамках нашего партнёрства. Проект направлен на расширение возможностей девушек и укрепление их роли в обществе. Сегодня мы уже видим результаты этой инициативы. Юные дзюдоистки участвуют в местных и международных соревнованиях, добиваются успехов и, что особенно важно, становятся примером для других девушек».

Проект «Девушкам белое к лицу» — социальная инициатива, направленная на привлечение внимания к проблеме ранних браков и популяризацию спорта среди девушек. За время реализации проект был отмечен рядом международных наград.

