Новый MacBook Neo протестировали в Geekbench

Пару дней назад компания Apple представила первый в своей истории бюджетный ноутбук MacBook Neo. Устройство построено на базе процессора A18 Pro, который использовался в прошлогодней флагманской модели iPhone 16 Pro. Но для ноутбука Apple отключила одно графическое ядро (5 ядер GPU вместо 6 у смартфона).

В базе бенчмарка Geekbench 6 появились первые результаты тестирования MacBook Neo (идентификатор Mac17,5). В однопоточном тесте MacBook Neo набрал 3450 баллов, в многопоточном — 8702 балла. Для сравнения, результаты iPhone 16 Pro Max — 3445 и 8476 баллов. Ноутбук оказался немного быстрее (на 2,7%) по части производительности CPU, но по части производительности GPU картина иная: в тесте Metal у MacBook Neo — 31 286 баллов, iPhone — 33 030 баллов. По части графики ноутбук отстает от iPhone 16 Pro Max.

Цены на Apple MacBook Neo: 8/256 Gb — $599, 8/512 Gb — $699. Ноутбук уже доступен для предзаказа, а продажи начнутся 11 марта.