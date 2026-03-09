BMW начал использовать роботов-гуманоидов на заводе по производству аккумуляторов в Германии

Немецкий концерн BMW Group, для повышения эффективности и сохранения конкурентоспособности, планирует новый этап автоматизации своего производства. Автопроизводитель запустил пилотную программу по использованию человекоподобных роботов-рабочих на заводе по производству аккумуляторов, расположенном в немецком городе Лейпциг. BMW отмечает, что делает большую ставку на объединение искусственного интеллекта и машин.

Человекоподобные роботы станут частью концепции Physical AI. На заводе в Лейпциге будут трудится роботы Aeon, разработанные компанией Hexagon Robotics. Они предназначены для автоматизации трудоемких и повторяющихся задач по сборке высоковольтных аккумуляторов.

Это первый европейский проект, но не первый эксперимент в целом для BMW. В ноябре прошлого года автопроизводитель сообщил о завершении испытаний человекоподобных роботов Figure 02 от компания Figure AI на заводе BMW в Спартанбурге (Южная Каролина, США). 11 месяцев роботы трудились с понедельника по пятницу в 10-часовых сменах. Основная задача Figure 02 заключалась в подъеме листовых металлических деталей из контейнеров и их установке на сварочные приспособления с допуском 5 мм для кузова автомобиля BMW X3. За время эксплуатации парк из нескольких роботов помог собрать более 30 000 автомобилей, загрузить свыше 90 000 деталей и прошагать по территории цеха около 320 км.

Руководство BMW рассматривает данный шаг как часть более широкой стратегии цифровизации и внедрения «физического ИИ» в производство. Также подчеркивается, что цель проекта не в замене сотрудников, а в улучшении условий труда и повышении конкурентоспособности производства.