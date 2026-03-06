Вышел смартфон Realme Narzo Power 5G с аккумулятором на 10 001 мА•ч за $305

Компания Realme представила в Индии доступный смартфон Narzo Power 5G, главной особенностью которого является аккумулятор емкостью 10 001 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт и обратной проводной мощностью 27 Вт. Зарядка до 50% занимает 36 минут. Как утверждает производитель, можно использовать смартфон несколько дней без подзарядки даже при активной нагрузке.

большой емкости. Realme Narzo Power 5G оснащен 6,8-дюймовым изогнутым по краям AMOLED-экраном с разрешением FHD+ (453 ppi), частотой обновления 144 Hz, пиковой яркостью 6500 кд/м² и поддержкой HDR10+. От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Аппаратная платформа представлена процессором MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 8 Gb оперативной памятью LPDDR4X и 128/256 Gb встроенной стандарта UFS 3.1. Расширить хранилище с помощью карты памяти нельзя. Также имеется выделенный ИИ-чип HyperVision+ для повышения производительности в играх и улучшения качества визуальных эффектов. За охлаждение компонентов отвечает испарительная камера AirFlow VC площадью 7000 мм². Основная камера содержит главный сенсор на 50 Мп (1/1.95″, f/1.8, OIS) и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп (1/4.0″, f/2.2, угол обзора 112˚). Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Корпус смартфона защищен от пыли и влаги по стандартам IP66/IP68/IP69.

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-порт, USB Type-C 2.0, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев (под дисплеем, оптический). Габариты и вес: 162,3 x 76,2 x 9,1, 219 гр. Работает смартфон на базе Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0. Производитель обещает три года обновлений операционной системы и четыре года патчей безопасности.

Цены на Realme Narzo Power 5G : 8/128 Gb — $305, 8/256 Gb — $330. Доступные цвета корпуса — Titan Silver (серебристый) и Titan Blue (синий).