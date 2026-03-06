Epic Games Store отдает бесплатно шутер Turnip Boy Robs a Bank и набор для Idle Champions of the Forgotten Realms

Epic Games Store дарит своим пользователям шутер Turnip Boy Robs a Bank и набор для Idle Champions of the Forgotten Realms. Акция действует до 12 марта в 20:00 по бакинскому времени.

Turnip Boy Robs a Bank — это комедийный экшен-roguelite, продолжение игры про уклонение от налогов. Главный герой, Репчик, объединяется с маринованными овощами, чтобы ограбить ботанический банк. Игрокам нужно за 3 минуты собрать добычу, сражаться с полицией и исследовать тайны банка. Релиз Turnip Boy Robs a Bank состоялся в 2024 году, игра получила крайне положительные пользовательские отзывы.

Idle Champions of the Forgotten Realms — условно-бесплатная стратегия, основанная на вселенной Dungeons & Dragons. Раздача включает набор Рейстлина с контентом на $100. Игрокам предлагается разблокировать Рейстлина, Гейла, Спурта, Брива и Элливик, а также другие бонусы.

Через неделю в Epic Games Store начнется новая раздача: пользователям подарят военный шутер про Первую мировую войну Isonzo и «уютный» симулятор жизни на острове Cozy Grove.