spot_img
6 марта, 2026
spot_img
ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store отдает бесплатно шутер Turnip Boy Robs a Bank и...

Epic Games Store отдает бесплатно шутер Turnip Boy Robs a Bank и набор для Idle Champions of the Forgotten Realms

Epic Games Store

Epic Games Store дарит своим пользователям шутер Turnip Boy Robs a Bank и набор для Idle Champions of the Forgotten Realms. Акция действует до 12 марта в 20:00 по бакинскому времени.

Turnip Boy Robs a Bank — это комедийный экшен-roguelite, продолжение игры про уклонение от налогов. Главный герой, Репчик, объединяется с маринованными овощами, чтобы ограбить ботанический банк. Игрокам нужно за 3 минуты собрать добычу, сражаться с полицией и исследовать тайны банка. Релиз Turnip Boy Robs a Bank состоялся в 2024 году, игра получила крайне положительные пользовательские отзывы.

Idle Champions of the Forgotten Realms — условно-бесплатная стратегия, основанная на вселенной Dungeons & Dragons. Раздача включает набор Рейстлина с контентом на $100. Игрокам предлагается разблокировать Рейстлина, Гейла, Спурта, Брива и Элливик, а также другие бонусы.

Через неделю в Epic Games Store начнется новая раздача: пользователям подарят военный шутер про Первую мировую войну Isonzo и «уютный» симулятор жизни на острове Cozy Grove.

Предыдущая статья
Nothing Headphone (a) — полноразмерные наушники с автономностью до 135 часов
Следующая статья
Microsoft подтвердил разработку Xbox нового поколения — Project Helix с возможностью запуска игр на ПК
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,806ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»