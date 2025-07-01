Nothing Headphone (1) — первые полноразмерные накладные наушники бренда

Помимо флагманского смартфона Phone (3) компания Nothing представила Headphone (1) — свои первые полноразмерные накладные наушники. Устройство получило фирменный «прозрачный» дизайн и продвинутый набор функций. Кроме того, наушники прошли настройку от британской компании KEF, известной своими Hi-Fi-решениями.

По заявлениям производителя, конструкция наушников прошла более 50 испытаний на надежность, включая проверки на падение, воздействие пота и высоких температур. Регулируемое оголовье и анатомическая форма амбушюров обеспечивают комфорт при длительном использовании. Наушники лишены сенсорных панелей в пользу механических элементов. Ролик отвечает за регулировку громкости, кнопка — за смену режимов и активацию голосовых команд, а подвижный рычаг позволяет быстро переключать треки и перематывать композиции. Все элементы можно настроить через фирменное приложение Nothing X.

Nothing Headphone (1) получили 40-мм динамические драйверы с высоколинейной подвеской и никелированной диафрагмой, которые, по утверждению производителя, обеспечивают точные высокие частоты, глубокие басы и выразительную звуковую сцену даже на высокой громкости. Поддерживаются пространственный звук и 8-полосный эквалайзер.

Система активного шумоподавления нового поколения (ANC) сканирует окружающее пространство каждые 600 миллисекунд и адаптируется к посадке наушников, устраняя внешние шумы громкостью до 42 дБ. При необходимости можно включить режим прозрачности, чтобы слышать происходящее вокруг, не снимая устройство. Из кодеков доступны AAC, SBC и LDAC. Поддерживается беспроводное подключение по Bluetooth 5.3 и проводное через USB-C или 3,5-мм аудиоразъем.

Аккумулятор емкостью 1040 мА·ч обеспечивает до 80 часов автономной работы без ANC и до 35 часов с включенным ANC. Быстрая зарядка позволяет получить до 2,4 часа прослушивания всего за 5 минут. При использовании LDAC показатели ниже — 54 и 30 часов соответственно. В числе дополнительных функций называются поддержка Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, одновременное подключение к двум устройствам, персональный звуковой профиль, отслеживание движений головы и игровой режим с низкой задержкой. Модель получила сертификат Hi-Res Audio Wireless и защиту от влаги и пыли по стандарту IP52. Вес наушников — 329 гр.

Цена Nothing Headphone (1) составляет $299/€299. Наушники поступят в продажу в черном и белом вариантах, в комплект поставки входят жесткий чехол, кабель USB-C и аудиокабель.