В PS Store проходит крупная весенняя распродажа

В PS Store проходит большая ежегодная весенняя распродажа, в рамках которой со скидками до 75% предлагаются сотни игр. Распродажа продлится до 22 апреля, но скидки на большинство тайтлов закончатся 9 апреля — в этот день должны появиться новые предложения. Точные сроки акции указаны на странице каждой игры.
Некоторые предложения распродажи:
- Avowed — 25%
- Battlefield 6 — 40%
- Clair Obscur: Expedition 33 — 20%
- Call of Duty: Black Ops 7 — Cross-Gen Bundle — 45%
- ASTRO BOT —34%
- ARC Raiders — 20%
- Silent Hill f — 50%
- Dispatch — 20%
- Star Wars Jedi: Survivor — 85%
- Star Wars Outlaws — 70%
- ELDEN RING NIGHTREIGN Deluxe Edition PS4 & PS5 — 35%
- Borderlands 4 Super Deluxe Edition — 30%
- Cyberpunk 2077 — 55%
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 35%
- Complete Edition — Avatar: Frontiers of Pandora — 25%
- The Outer Worlds 2 — 40%
- DOOM: The Dark Ages — 67%
- Hogwarts Legacy — 85%
- Kingdom Come: Deliverance II — 50%
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 65%