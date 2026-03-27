27 марта, 2026
В PS Store проходит крупная весенняя распродажа

В PS Store проходит большая ежегодная весенняя распродажа, в рамках которой со скидками до 75% предлагаются сотни игр. Распродажа продлится до 22 апреля, но скидки на большинство тайтлов закончатся 9 апреля — в этот день должны появиться новые предложения. Точные сроки акции указаны на странице каждой игры.

Некоторые предложения распродажи:

  • Avowed — 25%
  • Battlefield 6 — 40%
  • Clair Obscur: Expedition 33 — 20%
  • Call of Duty: Black Ops 7 — Cross-Gen Bundle — 45%
  • ASTRO BOT —34%
  • ARC Raiders — 20%
  • Silent Hill f — 50%
  • Dispatch — 20%
  • Star Wars Jedi: Survivor — 85%
  • Star Wars Outlaws — 70%
  • ELDEN RING NIGHTREIGN Deluxe Edition PS4 & PS5 — 35%
  • Borderlands 4 Super Deluxe Edition — 30%
  • Cyberpunk 2077 — 55%
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 35%
  • Complete Edition — Avatar: Frontiers of Pandora — 25%
  • The Outer Worlds 2 — 40%
  • DOOM: The Dark Ages — 67%
  • Hogwarts Legacy — 85%
  • Kingdom Come: Deliverance II — 50%
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 65%
Предыдущая статья
Лучшие генераторы видео с использованием искусственного интеллекта
Следующая статья
Microsoft добавил в OneDrive функцию AI Restyle для обработки фото
