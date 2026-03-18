18 марта, 2026
ДомойТехнологииHardwareIntel представил мощные мобильные процессоры серии Core Ultra 200HX Plus

Intel представил мощные мобильные процессоры серии Core Ultra 200HX Plus

Intel Core Ultra 200HX Plus

Компания Intel представила новую серию мобильных процессоров Core Ultra 200HX Plus, ориентированных на игровые ноутбуки и производительные рабочие станции. В линейку вошли две модели: Intel Core Ultra 9 290HX Plus и Intel Core Ultra 7 270HX Plus.

Intel Core Ultra 200HX Plus

Intel Core Ultra 9 290HX Plus демонстрирует до 8% более высокую производительность в играх по сравнению с Core Ultra 9 285HX. Прирост в однопоточном режиме достигает примерно 7%. Компания утверждает, что по сравнению с Core i9-12900HX новый процессор обеспечивает до 62% более высокую производительность в играх и до 30% более высокие результаты в однопоточном режиме.

Одним из ключевых изменений процессоров Core Ultra 200HX Plus стало увеличение частоты межкристального соединения до 900 MHz по сравнению с предыдущими моделями серии. Intel заявляет, что это улучшает скорость соединения между процессором и контроллером памяти, снижает системную задержку и повышает производительность в играх.

Новые процессоры также поддерживают технологию Intel Binary Optimization Tool, которую компания описывает как оптимизацию бинарного трансляционного слоя, повышающего эффективность выполнения инструкций даже в приложениях, изначально оптимизированных под другие x86-процессоры или даже игровые консоли. Инструмент должен увеличить количество выполняемых инструкций за такт и повысить производительность без необходимости переработки программного кода.

Intel Core Ultra 200HX Plus

Процессоры также получили поддержку Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4 и Thunderbolt 5 с двунаправленной пропускной способностью до 80 Гбит/с, а с режимом Bandwidth Boost — до 120 Гбит/с. О выпуске ноутбуков на базе Core Ultra 200HX Plus уже объявили компании Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Razer и ряд других партнеров Intel.

На прошлой неделе Intel представил серию настольных процессоров Core Ultra 200S Plus (Arrow Lake Refresh).

