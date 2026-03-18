Intel представил мощные мобильные процессоры серии Core Ultra 200HX Plus

Компания Intel представила новую серию мобильных процессоров Core Ultra 200HX Plus, ориентированных на игровые ноутбуки и производительные рабочие станции. В линейку вошли две модели: Intel Core Ultra 9 290HX Plus и Intel Core Ultra 7 270HX Plus.

Intel Core Ultra 9 290HX Plus демонстрирует до 8% более высокую производительность в играх по сравнению с Core Ultra 9 285HX. Прирост в однопоточном режиме достигает примерно 7%. Компания утверждает, что по сравнению с Core i9-12900HX новый процессор обеспечивает до 62% более высокую производительность в играх и до 30% более высокие результаты в однопоточном режиме.

Одним из ключевых изменений процессоров Core Ultra 200HX Plus стало увеличение частоты межкристального соединения до 900 MHz по сравнению с предыдущими моделями серии. Intel заявляет, что это улучшает скорость соединения между процессором и контроллером памяти, снижает системную задержку и повышает производительность в играх.

Новые процессоры также поддерживают технологию Intel Binary Optimization Tool, которую компания описывает как оптимизацию бинарного трансляционного слоя, повышающего эффективность выполнения инструкций даже в приложениях, изначально оптимизированных под другие x86-процессоры или даже игровые консоли. Инструмент должен увеличить количество выполняемых инструкций за такт и повысить производительность без необходимости переработки программного кода.

Процессоры также получили поддержку Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4 и Thunderbolt 5 с двунаправленной пропускной способностью до 80 Гбит/с, а с режимом Bandwidth Boost — до 120 Гбит/с. О выпуске ноутбуков на базе Core Ultra 200HX Plus уже объявили компании Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Razer и ряд других партнеров Intel.

На прошлой неделе Intel представил серию настольных процессоров Core Ultra 200S Plus (Arrow Lake Refresh).