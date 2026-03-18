Когда искусственный интеллект меняет правила игры: Как развивается платформа CrowdStrike Falcon

Развитие искусственного интеллекта, облачных инфраструктур и автоматизации кардинально меняет правила кибербезопасности. Современные атаки происходят быстрее, чем когда-либо прежде, и все чаще направлены не на уязвимости программного обеспечения, а на учетные данные пользователей, облачные сервисы и даже системы искусственного интеллекта. Сегодня безопасность требует не просто отдельных инструментов защиты, а единой аналитической платформы, способной обрабатывать огромные объемы данных и обнаруживать сложные угрозы в режиме реального времени.

О том, как меняется архитектура современной киберзащиты и какие технологические инновации внедряет платформа CrowdStrike Falcon, мы поговорили с коммерческим директором компании Techpro DC Мирджалалом Багировым.

— Как сегодня меняется глобальный ландшафт киберугроз?

— За последние годы характер атак изменился очень существенно. Если раньше большинство угроз было связано с вредоносным программным обеспечением, то сегодня злоумышленники все чаще используют компрометацию учетных данных, атаки на облачные инфраструктуры и автоматизированные инструменты взлома. Кроме того, резко возросла скорость атак. По данным CrowdStrike Global Threat Report, среднее время так называемого breakout time — момента, когда злоумышленник начинает распространяться внутри инфраструктуры после первичного проникновения — составляет примерно 29 минут. В некоторых случаях этот показатель может сокращаться до нескольких десятков секунд. Это означает, что у специалистов по безопасности остается очень мало времени на обнаружение угрозы и реагирование.

Факты и цифры CrowdStrike 2026

более 7 триллионов событий безопасности анализируется ежедневно;

миллионы защищенных устройств и облачных workloads;

глобальная инфраструктура аналитики угроз Threat Graph;

использование машинного обучения и графовой

аналитики для выявления атак.

— Что это означает для современных систем киберзащиты?

— Это означает, что традиционная модель безопасности, построенная вокруг отдельных продуктов, постепенно устаревает. Раньше компании использовали антивирусы, сетевые firewall, системы журналирования и классические SIEM-решения. Но в условиях современных атак такие разрозненные инструменты не позволяют увидеть полную картину происходящего. Сегодня организации переходят к платформенной модели безопасности, где данные из различных источников — конечных устройств, облачных инфраструктур, систем идентификации и сетевой телеметрии — анализируются в рамках единой платформы. Именно такой подход реализован в платформе CrowdStrike Falcon.

— Расскажите подробнее о технологической основе Falcon.

— Одним из ключевых элементов платформы является Threat Graph — глобальная инфраструктура анализа угроз. Эта система ежедневно обрабатывает более 7 триллионов событий безопасности, собирая телеметрию с миллионов устройств и облачных сред по всему миру. Threat Graph использует методы графовой аналитики и машинного обучения, что позволяет выявлять сложные взаимосвязи между событиями и обнаруживать атаки на ранних стадиях. Фактически это огромная аналитическая платформа, которая позволяет системе видеть атаки в глобальном масштабе.

— Какие основные компоненты включает экосистема Falcon?

— Платформа Falcon объединяет несколько ключевых направлений безопасности. В первую очередь, это Endpoint Detection and Response (EDR) — защита конечных устройств и обнаружение сложных атак. Следующее направление — Extended Detection and Response (XDR), которое позволяет объединять данные из различных источников безопасности. Также важную роль играет Cloud Security, поскольку больше элементов инфраструктуры компаний переносятся в облако. Еще один важный компонент — Identity Protection, который позволяет обнаруживать атаки, связанные с компрометацией учетных данных. И наконец, Falcon включает Next-Generation SIEM, который способен анализировать большие объемы телеметрии безопасности в режиме реального времени.

— Сейчас активно обсуждается концепция Agentic SOC. Что это такое?

— Agentic SOC — это новая модель центров мониторинга безопасности. Проблема современных SOC заключается в том, что они получают огромный поток событий безопасности. Аналитики просто физически не успевают анализировать все происходящее. CrowdStrike предложила концепцию Agentic SOC, где значительную часть аналитической работы выполняют AI-агенты. Такие агенты способны анализировать события безопасности, собирать контекст инцидентов, формировать гипотезы атак и предлагать сценарии реагирования. Это позволяет существенно снизить нагрузку на аналитиков и ускорить расследование инцидентов.

— Какие технологические инновации появились в области SIEM и автоматизации?

— CrowdStrike разработала систему Next-Generation SIEM, которая изначально построена на cloud-native архитектуре. Одним из ключевых элементов этой системы является технология Falcon Onum, которая анализирует сырую телеметрию безопасности и преобразует ее в структурированные сигналы. Это позволяет значительно уменьшить информационный шум и предоставить аналитикам более точные данные для расследования инцидентов. Кроме того, платформа включает современные возможности SOAR, позволяющие автоматизировать реагирование на атаки и координировать работу различных инструментов безопасности.

— Насколько сегодня важна защита идентификационных данных?

— Сегодня это одна из центральных тем кибербезопасности. Многие современные атаки начинаются именно с компрометации учетных данных пользователей. Поэтому CrowdStrike активно развивает направление Next-Generation Identity Protection, которое позволяет обнаруживать кражу учетных данных, попытки повышения привилегий и аномалии в поведении пользователей. Компания также планирует интеграцию технологии SGNL, которая позволяет динамически управлять доступом пользователей на основе текущего уровня риска.

— Создает ли искусственный интеллект новые угрозы?

— Генеративные AI-системы действительно открывают новые векторы атак. Среди них можно выделить такие категории, как prompt injection, model poisoning, утечка данных через AI-модели и манипуляции AI-агентами. В ответ на это развивается новое направление — AI Detection and Response, которое включает мониторинг AI-моделей, анализ поведения AI-агентов и механизмы предотвращения утечек данных.

— Каким вы видите будущее кибербезопасности?

— Я думаю, что в ближайшие годы индустрия будет двигаться в сторону нескольких ключевых направлений. Во-первых, это платформенный подход к безопасности. Во-вторых, использование искусственного интеллекта для анализа угроз. И наконец, автоматизация операций SOC. Компании, которые смогут внедрить такие архитектуры безопасности, будут значительно лучше защищены в условиях современной цифровой экономики.

