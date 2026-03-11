Intel представил настольные процессоры Core Ultra 200S Plus Series

Компания Intel представила обновленную линейку настольных процессоров Core Ultra 200S Plus Series (Arrow Lake Refresh). В серию вошли четыре модели, все с разблокированным множителем — Core Ultra 7 270K Plus, 270KF Plus и Core Ultra 5 250K Plus, 250KF Plus.

Новые процессоры предложат увеличенное число энергоэффективных ядер, ускоренный контроллер памяти и новый программный инструмент для оптимизации игр. Intel называет новинки «самыми быстрыми игровыми десктопными процессорами, когда-либо созданными компанией». По данным производителя, в сравнении с базовыми чипами серии Ultra 200S, прирост игровой производительности достигает 15%.

Intel Core Ultra 7 270K Plus имеет 24 ядра (8P + 16E) вместо 20 ядер у предшественника 265K, что соответствует конфигурации флагманских чипов Core Ultra 9. Максимальная частота — 5,5 GHz, TDP — 125 Вт. Объем кэш-памяти L3 увеличился до 36 Mb. Intel Core Ultra 5 250K Plus получил 18 ядер (6P + 12E) вместо 14 ядер у модели 245K, максимальная частота — 5,3 GHz, TDP — 125 Вт. Процессор и получил 30 Mb кэш-памяти третьего уровня.

Одним из ключевых улучшений новых процессоров стал ускоренный контроллер памяти: Intel повысила его частоту до 900 MHz. Это должно снизить задержки доступа к памяти и тем самым повысить игровую производительность. Официальная поддержка оперативной памяти также была улучшена — с 6400 МТ/с до 7200 МТ/с (с сохранением гарантии на разгон до 8000 МТ/с через профили Boost BIOS).

Вместе с процессорами Intel анонсировала новую функцию Binary Optimization Tool (iBOT), интегрированную в Intel Application Optimization (APO). Инструмент призван улучшать производительность в отдельных играх, даже если изначально они были оптимизированы под старые архитектуры, другие процессоры x86 или консоли.

Цена Intel Core Ultra 7 270K Plus составит $299, а Intel Core Ultra 5 250K Plus — $199. Продажи новых процессоров стартуют 26 марта 2026 года.