Игровой смартфон Nubia Neo 5 GT получил AMOLED-экран 144 Hz и активное охлаждение

На MWC 2026 был представлен игровой смартфон Nubia Neo 5 GT. Производитель сделал акцент на системе охлаждения, игровом комфорте и функциях на базе искусственного интеллекта.

Nubia Neo 5 GT оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (1080×2392 пикселей), частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью до 4500 нит. Технология защиты зрения, сертифицированная SGS, снижает нагрузку на глаза при длительном использовании.

Смартфон построен на базе 4-нм процессора MediaTek D7400, предусмотрено до 12 Gb оперативной памяти LPDDR5 со скоростью до 6400 Мбит/с и до 512 Gb встроенной памяти. Встроенный активный вентилятор вместе с системой воздуховодов и площадью охлаждения 29 508 мм² обеспечивает стабильную работу процессора и батареи даже во время долгих игровых сессий. За стабильность частоты кадров в играх отвечает движок NeoTurbo Engine. Nubia обещает 120 fps в Garena Free Fire и MLBB, а также 90 fps в Delta Force с обновлением Mid-Season. Для качественного приема сети используется технология 360° Game Antenna.

Емкость аккумулятора составляет 6210 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт. Режим Extreme Mode обеспечивает до 23 минут игрового времени или 29 часов в режиме ожидания при 5% заряда аккумулятора. Функция Bypass Charging позволяет питать смартфон напрямую от сети во время игры, минуя аккумулятор.

Nubia Neo 5 GT получил триггеры Neo Triggers 5.0 с частотой опроса 550 Hz, рассчитанные на управление четырьмя пальцами. Задержка составляет менее 5,5 мс, а частота дискретизации касаний достигает 3049 Hz. Технология Magic Touch 3.0 сохраняет отзывчивость экрана даже при влажных пальцах.

Смартфон оснащен тройной основной камерой с главным сенсором на 50 Мп и фронтальной на 16 Мп. Поддерживаются функции AI Memory, AI Scam Alert, AI Image and Text Generation и AI Translate. Есть стереодинамики с поддержкой DTS:X Ultra, линейный вибромотор по оси X, RGB-подсветка, реагирующая на игровой процесс, и водозащита по стандарту IP64.

Цена в Европе на Nubia Neo 5 GT начинается от 399 евро, продажи начнутся в апреле.