Corning представил Gorilla Glass Ceramic 3 — защитное стекло нового поколения

На выставке MWC 2026 компания Corning представила Gorilla Glass Ceramic 3 — защитное стекло для флагманских смартфонов, которое позиционируется как лучшее решение производителя на сегодняшний день.

В Corning отмечают, что защитное стекло разрабатывалось не только для защиты экранов гаджетов при падениях, но и с учетом их прочности в долгосрочной перспективе.

Для оценки прочности покрытия в компании проводились лабораторные испытания, имитирующие реальные условия использования. В ходе тестов Gorilla Glass Ceramic 3 успешно выдерживало падения с высоты более 2 метров на твердые поверхности, такие как бетон. Защитное стекло также продемонстрировало высокую устойчивость после как минимум 20 последовательных падений с высоты одного метра на асфальт. Бетон и асфальт — самые опасные сценарии при падении смартфона, потому что их поверхности твердые и неровные.

Кроме того, Gorilla Glass Ceramic 3 – одно из самых тонких стекол. Оно на треть тоньше Gorilla Glass Armor при аналогичной устойчивости ко внешним воздействиям.

Первым смартфоном с защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 3 стал складной Motorola Razr Fold, ранее представленный на выставке MWC 2026.