OpenAI выпустила GPT-5.3 Instant — более уместные отказы и меньше лишних оговорок

Компания OpenAI выпустила GPT-5.3 Instant, которая является обновлением самой используемой ИИ-модели ChatGPT. Процесс повседневного общения с нейросетью станет более последовательным и естественным.

Обновление сосредоточено на тех аспектах взаимодействия с ChatGPT, которые пользователи ощущают каждый день: тон, уместность и плавность диалога. Это тонкие моменты, которые не всегда отражаются в бенчмарках, но именно они определяют, будет ли ChatGPT ощущаться полезным или раздражающим. Обновление улучшило стиль общения ChatGPT, который прежде мог казаться навязчивым, особенно в случаях, когда алгоритм делал необоснованные предположения о намерениях или эмоциях пользователя. Новый стиль общения более сфокусированный и естественный, из него исчезли лишние замечания, такие как «Стоп. Сделай вдох».

По заявлению OpenAI, GPT‑5.3 Instant дает более точные ответы, более содержательные и контекстуализированные результаты при поиске в интернете, а также снижает количество ситуаций, когда диалог заходит в тупик, уменьшает избыточные оговорки и излишне категоричные формулировки, которые могут нарушать ход разговора.

Модель GPT-5.3 Instant уже доступна всем пользователям ChatGPT, а также через соответствующий API. Обновленные алгоритмы версий Thinking и Pro будут запущены в ближайшее время. GPT-5.3 Instant заменит собой предыдущую версию — GPT-5.2 Instant, которая пока останется доступна платным подписчикам в статусе устаревшей модели (Legacy) и будет полностью отключена 3 июня 2026 года.