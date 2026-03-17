18 марта, 2026
IBM завершила приобретение Confluent за 11 млрд. долларов

IBM завершила приобретение Confluent за 11 млрд. долларов

Компания IBM сегодня завершила приобретение Confluent — платформы потоковой передачи данных, на которую полагаются более 6500 предприятий, включая 40% компаний из списка Fortune 500. Вместе IBM и Confluent предоставляют интеллектуальную платформу данных, которая обеспечивает каждой модели ИИ, агенту и автоматизированному рабочему процессу необходимые надежные данные в реальном времени для работы в масштабируемых средах как в локальной, так и в гибридной облачной среде.

По оценкам IDC, к 2028 году появится более миллиарда новых логических приложений, движимых новым поколением ИИ, которое будет приносить пользу только в том случае, если лежащие в его основе данные будут актуальными, надежными и постоянно обновляемыми. Такой масштаб спроса требует нового типа базы данных, и IBM и Confluent напрямую решают эту задачу, предоставляя предприятиям единую управляемую платформу, где модели и агенты ИИ могут работать с контекстом в реальном времени в любой среде.

Созданная на основе Apache Kafka — стандарта для потоковой передачи данных — Confluent уже интегрирована в операционную структуру крупнейших мировых предприятий, имея клиентскую базу, охватывающую отрасли от финансовых услуг и здравоохранения до производства и розничной торговли. Так, компания Michelin использует Confluent для управления запасами в режиме реального времени по всей цепочке поставок, охватывающей 170 стран, достигая 35% экономии затрат без ущерба для прозрачности или контроля. L’Oréal использует Confluent для потоковой передачи обновлений о товарах и запасах в режиме реального времени через внутренние системы и сторонние приложения, что помогает компании быстрее реагировать на меняющийся потребительский спрос. BMW Group передает данные IoT с более чем 30 производственных площадок и своей глобальной сети продаж в режиме реального времени, соединяя системы заводских цехов и облачные приложения по всей организации.

Сегодняшнее объявление обеспечивает немедленную интеграцию со всем портфелем IBM, включая IBM watsonx.data, IBM MQ, IBM webMethods Hybrid Integration и IBM Z.

С помощью Confluent IBM Consulting и партнеры IBM помогут клиентам создать необходимую для ИИ базу данных — в режиме реального времени, с управлением и непрерывным потоком данных во всех системах и средах.

В соответствии с условиями соглашения, IBM приобрела все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции Confluent по цене 31 доллар за акцию наличными, что составляет рыночную капитализацию предприятия приблизительно в 11 млрд. долларов.

