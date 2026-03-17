Складной смартфон OPPO Find N6 получил экран с почти невидимой складкой

Компания OPPO представила в Китае складной смартфон Find N6, главной особенностью которого стала новая конструкция шарнира, благодаря чему складка в месте сгиба экрана почти невидима. Также аппарат получил мощную начинку, продвинутые камеры и повышенную прочность корпуса.

Главная причина появления складки в месте сгиба экрана — это микроскопические неровности в поверхности шарнира. Инженеры компании применили 3D-печать жидкого полимера, что позволило уменьшить неровности поверхности примерно с 0,2 мм до 0,05 мм. Новый шарнир Titanium Flexion второго поколения стал на 11% шире, а изгиб экрана при складывании сделали более плавным, чтобы снизить износ панели со временем. Внутренний экран защищен стеклом Flex Glass с авторазглаживанием: оно на 50% толще и на 338% устойчивее к деформации, чем у предшественника. Показатель сопротивления изгибу вырос более чем втрое. Надежность механизма подтверждена сертификацией TÜV Rheinland — смартфон выдерживает до 600 000 складываний без потери плоскости дисплея и до миллиона циклов в целом.

Сами экраны и их параметры не претерпели изменений по сравнению с предшественником, но стали ярче. OPPO Find N6 оснащен двумя LTPO OLED-экранами с частотой обновления от 1 до 120 Hz. Основной имеет следующие параметры: 8,12 дюйма, разрешение 2480 × 2248 пикселей (412 ppi), частота сенсорного слоя — 240 Hz, ШИМ-частота — 2160 Hz. Панель обеспечивает пиковую яркость 2500 нит. Внешний дисплей с диагональю 6,62 дюйма поддерживает разрешение 2616× 1140 пикселей (431 ppi) и частоту сенсорного слоя 240 Hz. Используется панель с пиковой яркостью 3600 нит. Оба экрана поддерживают HDR10+ и Dolby Vison, а поддержка стилуса позволяет использовать устройство для заметок, рисования и работы с документами.

За производительность смартфона отвечает урезанный 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащенный набором из 7 ядер вместо 8. За графические возможности – ускоритель Adreno 840. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.1 емкостью до 1 Tb.

Блок основной камеры Hasselblad тоже обновили. В нее входят следующие модули: 200 Мп сенсор (Samsung ISOCELL HP5, 1/1.56″, f/1.8, ЭФР 21 мм, автофокус, OIS), сверхширокоугольный объектив на 50 Мп (ISOCELL JN5, f/2.0, ЭФР 15 мм, угол захвата 120 градусов, автофокус) и телеобъектив на 50 Мп (ISOCELL JN5, 1/2.75″, f/2.7, ЭФР 70 мм, оптический зум 3х, OIS). Для более точной цветопередачи добавлен датчик True Color на 2 Мп. Поддерживается запись видео 4К@120/60/30fps и 4К@120/60/30fps с Dolby Vision. На обоих экранах установлены фронтальные камеры разрешением 20 Мп (f/2.4, ЭФР 21 мм, запись видео 4К@30fps).

За автономность отвечает кремний-углеродный аккумулятор на 6000 мАч, поддерживаются 80-ваттная проводная зарядка SuperVOOC и 50-ваттная беспроводная AirVOOC. Смартфон получил повышенную защиту от проникновения пыли и воды — заявлены стандарты IP56, IP58 и IP59. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, две nanoSIM-карты, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, ИК-пульт и стереодинамики с Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты: 159,87 x 145,58 x 4,21 мм (в разложенном виде), 159,87 x 74,12 x 8,93 мм (в сложенном виде). Вес – 225 гр. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16. Производитель обещает 5 лет обновлений Android и 6 лет патчей безопасности.

Цена за версию 12/256 Gb составит около $1437, а топовая модификация с 16 Gb/1 Tb обойдется примерно за $1498. Дополнительно предлагаются стилус с чехлом и складная клавиатура. Предзаказы на OPPO Find N6 в Китае уже открыты, глобальные продажи начнутся 20 марта.