Конференция Apple WWDC 2026 пройдет с 8 по 12 июня

Компания Apple объявила, что конференция для разработчиков Worldwide Developers Conference 2026 (WWDC) пройдет с 8 по 12 июня.

В пресс-релизе говорится, что компания покажет обновления для своих платформ, включая достижения в сфере ИИ и новые инструменты для разработчиков. Самой ожидаемой новинкой станет первая бета-версия iOS 27 с обновленным голосовым ассистентом Siri на базе ИИ-модели Gemini от Google.

Мероприятие будет доступно в онлайн-формате и будет включать более ста видеосессий, а также интерактивные лаборатории. Разработчики смогут пообщаться с дизайнерами и инженерами Apple. Главная презентация (Keynote) и профильная сессия Platforms State of the Union состоятся 8 июня. В этот же день в кампусе Apple Park пройдет специальное очное мероприятие для ограниченного числа участников и победителей студенческого конкурса Swift Student Challenge.

WWDC 2026 будет транслироваться на сайте Apple Developer, а также на YouTube и платформе bilibili в Китае.