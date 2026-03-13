spot_img
14 марта, 2026
spot_img
Глобальный дефицит чипов памяти продлится как минимум до второй половины 2027 года

Глобальный дефицит чипов памяти продлится как минимум до второй половины 2027 года

памяти

Согласно отчету аналитической компании Counterpoint Research, глобальный дефицит чипов памяти продлится как минимум до второй половины 2027 года, а возможно, и дольше, в зависимости от того, как изменится разрыв между спросом и предложением.

Аналитики отмечают, что спотовые цены на популярные комплекты памяти сильно увеличились — более чем на 180%, что указывает на увеличение дефицита. Цены выросли на фоне возрастающих потребностей со стороны дата-центров и ИИ-инфраструктуры. Крупные облачные провайдеры готовы закупать память по высоким ценам, что влияет на рынок в целом, из-за чего, в свою очередь страдает потребительский сегмент. Спрос настолько велик, что они скупают не только самые быстрые и современные чипы (DDR5 или HBM), но и опустошают запасы устаревшей памяти DDR4.

Производители памяти перенаправили основные мощности на обслуживание корпоративных клиентов, где объемы заказов и норма прибыли несоизмеримо выше, чем в потребительском сегменте (ПК, смартфоны, планшеты).

Аналитики предупреждают, что в ближайшие несколько кварталов ограничения поставок станут гораздо более жесткими, учитывая переход индустрии на следующее поколение ИИ-ускорителей, где элементы памяти приобретают все большее значение.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,800ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»