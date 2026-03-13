Согласно отчету аналитической компании Counterpoint Research, глобальный дефицит чипов памяти продлится как минимум до второй половины 2027 года, а возможно, и дольше, в зависимости от того, как изменится разрыв между спросом и предложением.

Аналитики отмечают, что спотовые цены на популярные комплекты памяти сильно увеличились — более чем на 180%, что указывает на увеличение дефицита. Цены выросли на фоне возрастающих потребностей со стороны дата-центров и ИИ-инфраструктуры. Крупные облачные провайдеры готовы закупать память по высоким ценам, что влияет на рынок в целом, из-за чего, в свою очередь страдает потребительский сегмент. Спрос настолько велик, что они скупают не только самые быстрые и современные чипы (DDR5 или HBM), но и опустошают запасы устаревшей памяти DDR4.

Производители памяти перенаправили основные мощности на обслуживание корпоративных клиентов, где объемы заказов и норма прибыли несоизмеримо выше, чем в потребительском сегменте (ПК, смартфоны, планшеты).

Аналитики предупреждают, что в ближайшие несколько кварталов ограничения поставок станут гораздо более жесткими, учитывая переход индустрии на следующее поколение ИИ-ускорителей, где элементы памяти приобретают все большее значение.