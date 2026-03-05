Fortnite скоро вернется в Google Play во всех регионах

Глава компании Epic Games Тим Суини объявил, что в скором времени игра Fortnite вновь станет доступна для загрузки из магазина Google Play по всему миру. Для пользователей из США игра вернулась в Google Play еще в декабре прошлого года.

«Fortnite скоро вернется в Google Play Store по всему миру. Epic Games Store продолжает поддерживать Android по всему миру наряду с Windows и Mac, и установка на Android станет гораздо проще позже в 2026 году», — написал Суини в своем микроблоге.

Это стало возможным благодаря тому, что Epic Games решила все вопросы с компанией Google, и та согласилась пересмотреть свою политику в Google Play и представить более выгодные условия для создателей приложений.

Напомним, что Fortnite пропала из Play Store на Android и App Store на iOS еще в августе 2020 года на фоне введения Epic Games собственной внутриигровой платежной системы, нарушавшей правила Google и Apple. С запуском мобильной версии цифрового магазина Epic Games Store летом 2024 года Fortnite вернулась на Android и iOS (только в странах Евроcоюза).