5 марта, 2026
JBL представил портативную колонку Go 5 со встроенным ЦАП

JBL Go 5

Компания JBL представила компактную портативную колонку Go 5. Помимо настройки от Harman Acoustics, колонка получила встроенный ЦАП для проводного подключения.

В JBL Go 5 используется 45-мм динамик с частотным диапазоном от 100 Hz до 19 kHz. Заявленная выходная мощность составляет 4,8 Вт RMS — небольшое улучшение в сравнении с предыдущими моделями производителя. Для подключения к источнику звука колонка оснащена новейшим Bluetooth 6.0 с поддержкой функции Auracast. Поддерживаются кодеки SBC, AAC и LC3, а также функция сопряжения в одно касание AirTouch.

Аккумулятор емкостью 1000 мАч обеспечивает до 8 часов воспроизведения музыки. На полную зарядку уходит около 3 часов. Габариты составляют 101 x 77,4 x 43 мм при весе в 230 гр. Имеются встроенная подсветка и защита от воды и пыли по стандарту IP68.

JBL Go 5 будет предлагаться в шести расцветках корпуса: черном, красном, голубом, розовом, оранжевом и синем. Цена колонки по предзаказу составит $58.

