Microsoft подтвердил разработку Xbox нового поколения — Project Helix с возможностью запуска игр на ПК

Глава игрового подразделения Microsoft Аша Шарма (Asha Sharma) сообщила кодовое название консоли Xbox следующего поколения — Project Helix. Ключевой особенностью устройства станет возможность запуска игр как на платформе Xbox, так и на ПК.

По словам Шармы, Project Helix займет лидирующие позиции по производительности и объединит библиотеки двух платформ. Больше деталей о новой консоли будут известны на выставке GDC, которая пройдет на следующей неделе.

Конкретные сроки выхода Project Helix пока остаются неясными из-за текущего кризиса с оперативной памятью.