Azercell поддерживает развитие женского творчества

Azercell продолжает поддерживать инициативы, направленные на продвижение гендерного равенства и расширение возможностей женщин. В рамках этой деятельности компания выступила партнером фестиваля «Her Art in Action», организованного платформой искусства и культуры «VarYox».

Фестиваль призван создать в Азербайджане безопасную и инклюзивную творческую среду для женщин-художниц, а также способствовать расширению их возможностей в сфере искусства и культуры.

Открытие фестиваля ознаменовалось выставкой «Дом с видом на пейзаж», приуроченной к 8 Марта — Международному женскому дню.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса и партнерских организаций, художники, а также деятели культуры и общественности.

Выступая на церемонии открытия, директор департамента корпоративных коммуникаций ООО «Azercell Telecom» Сона Аббасова рассказала о реализуемых компанией инициативах по поддержке и развитию женщин:

«Активное участие женщин в различных сферах общественной жизни имеет важное значение для устойчивого развития общества. На протяжении многих лет Azercell поддерживает инициативы, направленные на образование женщин, их профессиональное развитие и укрепление лидерских качеств. Уверена, что фестиваль “Her Art in Action” станет площадкой для раскрытия творческого потенциала женщин и внесет вклад в продвижение национальных культурных ценностей на международном уровне».

Фестиваль «Her Art in Action», который проходит уже в третий раз, является международной инициативой, призванной поддержать женщин-художниц и способствовать развитию межрегионального культурного сотрудничества. Участие авторов из разных стран делает фестиваль площадкой для обмена идеями и творческим опытом. В рамках выставки представлены работы 27 местных и зарубежных художников.

Инициатива реализуется при поддержке ООО «Azercell Telecom», PAŞA Holding, а также посольств Королевства Нидерландов и Королевства Испании в Азербайджане. Более подробную информацию о фестивале можно найти на сайте: https://herartinaction.com/