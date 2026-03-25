25 марта, 2026
Disney отказался инвестировать $1 млрд. в OpenAI в связи с закрытием генератора видео Sora

Disney OpenAI

В декабре 2025 года The Walt Disney Company и OpenAI объявили о заключении трехлетнего лицензионного соглашения, в рамках которого ИИ-генератор видео Sora сможет создавать короткие ролики по запросу пользователей, используя более 200 персонажей Disney, Marvel, Pixar и Star Wars.

Кроме того, в рамках партнерства Disney должен был инвестировать в OpenAI $1 млрд. и получить варранты (финансовые ценные бумаги) на приобретение дополнительной доли в компании. Это было первое подобное соглашение для разработчика ChatGPT с крупной голливудской студией.

Теперь стало известно, что OpenAI приняла решение закрыть приложение Sora, но конкретные причины названы не были. Команда Sora ограничилась коротким заявлением, поблагодарив пользователей и пообещав позже раскрыть сроки отключения и способы сохранить созданные видео. По данным The Wall Street Journal, решение принял глава OpenAI Сэм Альтман, уведомив сотрудников о полном сворачивании проекта. Решение о закрытии Sora напрямую ударило по партнерству компании с The Walt Disney Company. Медиагигант после анонса расторг соглашение.

Изначально запуск Sora сопровождался большим ажиотажем, но позже пользователи потеряли к приложению интерес, проект так и не стал массовым. Закрытие Sora произошло на фоне смены приоритетов внутри OpenAI. Компания намерена сосредоточить свое внимание на создании суперприложения. Новый продукт должен объединить в себе возможности ChatGPT, инструменты разработки Codex и веб-браузер Atlas.

