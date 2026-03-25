spot_img
25 марта, 2026
OpenAI закрывает приложение для генерации видео Sora

Sora

Компания OpenAI приняла решение закрыть приложение для создания видео на основе искусственного интеллекта Sora. «Мы прощаемся с Sora. Всем, кто создавал что-то с помощью Sora, делился этим и создавал вокруг этого сообщество — спасибо. То, что вы создали с Sora, имело значение, и мы понимаем, что эта новость вас разочаровала. Вскоре мы поделимся дополнительной информацией, включая сроки для приложения и API, а также подробности о сохранении ваших работ», – говорится в заявлении компании.

Продукт был выпущен в феврале 2024 года и стал вторым приложением OpenAI для iPhone. Нейросеть позволяла создавать видео различной тематики практически без ограничений, что делало процесс генерации из текстовых подсказок чрезвычайно простым.

В отличие от чат-бота ChatGPT, Sora не удалось завоевать такую же популярность, проект так и не стал массовым. Изначально запуск Sora сопровождался большим ажиотажем, приложение включало в себя инструменты для генерации видеороликов, а также ленту социальных сетей для просмотра созданного контента. Функциональность сервиса позволяла с легкостью создавать любые видео, однако вскоре OpenAI ввела строгие ограничения, касающиеся использования интеллектуальной собственности без разрешения правообладателей. Этот шаг фактически и уничтожил интерес пользователей к приложению.

OpenAI сворачивает любые усилия, связанные с разработкой ИИ-моделей для генерации видео, какого бы это направления не касалось. Компания намерена сосредоточить свое внимание на создании суперприложения. Новый продукт должен объединить в себе возможности ChatGPT, инструменты разработки Codex и веб-браузер Atlas.

Предыдущая статья
Qatlana bilən iPhone-un əsas üstünlüyü açıqlandı
Следующая статья
Claude artıq kompüteri özü idarə edə bilir
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,795ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007).

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»