OpenAI закрывает приложение для генерации видео Sora

Компания OpenAI приняла решение закрыть приложение для создания видео на основе искусственного интеллекта Sora. «Мы прощаемся с Sora. Всем, кто создавал что-то с помощью Sora, делился этим и создавал вокруг этого сообщество — спасибо. То, что вы создали с Sora, имело значение, и мы понимаем, что эта новость вас разочаровала. Вскоре мы поделимся дополнительной информацией, включая сроки для приложения и API, а также подробности о сохранении ваших работ», – говорится в заявлении компании.

Продукт был выпущен в феврале 2024 года и стал вторым приложением OpenAI для iPhone. Нейросеть позволяла создавать видео различной тематики практически без ограничений, что делало процесс генерации из текстовых подсказок чрезвычайно простым.

В отличие от чат-бота ChatGPT, Sora не удалось завоевать такую же популярность, проект так и не стал массовым. Изначально запуск Sora сопровождался большим ажиотажем, приложение включало в себя инструменты для генерации видеороликов, а также ленту социальных сетей для просмотра созданного контента. Функциональность сервиса позволяла с легкостью создавать любые видео, однако вскоре OpenAI ввела строгие ограничения, касающиеся использования интеллектуальной собственности без разрешения правообладателей. Этот шаг фактически и уничтожил интерес пользователей к приложению.

OpenAI сворачивает любые усилия, связанные с разработкой ИИ-моделей для генерации видео, какого бы это направления не касалось. Компания намерена сосредоточить свое внимание на создании суперприложения. Новый продукт должен объединить в себе возможности ChatGPT, инструменты разработки Codex и веб-браузер Atlas.