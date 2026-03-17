Code Fest 2 — Gələcəyin texnologiya liderləri bir araya gəlir!

Texnologiyaya maraqlı uşaq və yeniyetmələri bir araya gətirən “Code Fest 2” olimpiadası bu il də böyük həyəcan və yeniliklərlə keçiriləcək. Müasir dövrün ən vacib bacarıqlarından olan proqramlaşdırma, robot texnikası və rəqəmsal yaradıcılıq sahələrini əhatə edən bu olimpiada, iştirakçılara öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirmək üçün unikal platforma təqdim edir.
Olimpiada 18 aprel tarixində Bakı şəhərində yerləşən Avropa Azərbaycan Məktəbinin Badamdar filialında baş tutacaq. Tədbirdə 4-15 yaş arası uşaq və yeniyetmələr müxtəlif kateqoriyalar üzrə yarışacaqlar. İştirakçılar robototexnika və proqramlaşdırma kimi istiqamətlərdə öz biliklərini sınayacaqlar.
“Code Fest 2” yalnız bir yarış deyil, eyni zamanda gənclərin texnologiyaya olan marağını artıran, onların analitik düşünmə, problem həll etmə və yaradıcılıq bacarıqlarını inkişaf etdirən bir təhsil platformasıdır.
Olimpiada zamanı iştirakçıların bilikləri sahə üzrə peşəkar münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndiriləcək və qaliblər müxtəlif hədiyyələr, diplomlar və sertifikatlarla təltif olunacaqlar. Bundan əlavə, tədbir iştirakçıları üçün maraqlı texnologiya stendləri, innovativ layihələrin təqdimatı və interaktiv fəaliyyətlər də təşkil olunacaq.
Qeyd edək ki, “Code Fest 2” ölkəmizdə gənc nəslin İT sahəsinə yönləndirilməsi, onların gələcək karyeralarına dəstək olunması və rəqəmsal bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə keçirilir.
Qeydiyyat üçün yerlər məhduddur.
Daha ətraflı məlumat üçün: 055-200-89-39
Qeydiyyat linki: https://forms.gle/DCVrPiSV4UTnmpsz6