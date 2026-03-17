«Важно не просто развернуть систему хранения, а доказать, что она действительно обеспечивает гарантированное восстановление данных»

Если еще несколько лет назад основное внимание уделялось емкости и стоимости систем хранения, то сегодня на первый план выходят киберустойчивость, скорость восстановления данных и способность инфраструктуры эффективно работать с ИИ-нагрузками. Все чаще компании рассматривают системы хранения не просто как репозитории данных, а как полноценные платформы управления данными, обеспечивающие возможности аналитики, поиска, масштабирования и интеграции с облачными сервисами и инструментами искусственного интеллекта. В этих условиях особую роль начинают играть объектные хранилища нового поколения и программно-определяемые решения, позволяющие строить масштабируемые корпоративные и суверенные облака.

О том, как трансформируются архитектуры систем хранения, почему рынок постепенно переходит от модели «backup-first» к «restore-first» и какие требования к инфраструктуре будут предъявлять системы агентного искусственного интеллекта, мы поговорили с региональным директором по продажам Scality Михаилом Чижиковым.

— Какие архитектурные сдвиги вы считаете наиболее значимыми для корпоративных систем хранения в 2025–2026 годах?

— Прежде всего, сегодня киберустойчивость стала ключевым архитектурным требованием. Такие характеристики, как неизменяемость данных, изоляция, прозрачная аудируемость и возможность быстрого восстановления, больше нельзя рассматривать как дополнительные функции. Фактически они становятся базовыми элементами любой современной системы хранения. Второе важное изменение связано с развитием технологий искусственного интеллекта. ИИ превращает объектное хранилище из пассивного архива в активную платформу работы с данными. Это означает необходимость более высоких уровней производительности, расширенных возможностей работы с метаданными и изначально облачной модели эксплуатации инфраструктуры.

— Scality говорит о переходе от модели защиты данных «backup-first» к «restore-first». Какие характеристики объектных хранилищ сегодня становятся критически важными для быстрого и гарантированного восстановления после атак программ-вымогателей?

— Около 20 лет назад бизнес начал стремительно переходить к круглосуточной модели работы 24/7, во многом благодаря развитию электронной коммерции. Это привело к тому, что окна резервного копирования существенно сократились — зачастую до нескольких ночных часов. На определенном этапе отрасль решила эту проблему, перейдя от ленточных систем резервного копирования к дисковым системам, что позволило значительно повысить скорость создания резервных копий. Однако эпоха современных киберугроз, прежде всего за счет атак программ-вымогателей, изменила приоритеты. Сегодня вопрос заключается уже не в том, произойдет ли кибератака, а в том, когда именно она произойдет. Поэтому основное внимание сместилось к тому, насколько быстро компания сможет восстановить свои операции и данные.

Именно поэтому сегодня мы наблюдаем переход от подхода «backup-first» к «restore-first». В этой модели ключевым становится способность инфраструктуры обеспечить максимально быстрое и надежное восстановление после атаки. Резервные копии имеют ценность только в том случае, если восстановление можно выполнить быстро и с полной уверенностью в целостности данных. Для этого необходимы:

неизменяемые копии данных;

надежные механизмы проверки целостности;

высокая производительность параллельного чтения;

простые и понятные процедуры реагирования на инциденты.

Во время кибератаки любая избыточная сложность инфраструктуры превращается в дополнительный риск.

— ИИ-конвейеры все чаще работают с чувствительными и регулируемыми данными. Насколько возрастает риск компрометации или подмены обучающих данных и какие механизмы защиты должны быть встроены в систему хранения?

— Этот риск действительно существует и продолжает расти. Речь идет о так называемом «отравлении данных» (data poisoning) — ситуации, когда злоумышленники намеренно искажают данные, используемые для обучения моделей искусственного интеллекта, чтобы повлиять на результаты их работы. Поэтому системы хранения должны обеспечивать защиту данных на фундаментальном уровне. Среди ключевых механизмов:

неизменяемость и версионирование данных;

аудит-журналы с защитой от подделки;

шифрование с надежным управлением ключами;

модель доступа с минимально необходимыми привилегиями.

Сегодня контроль целостности данных становится одним из ключевых требований информационной безопасности.

— Исторически Scality ассоциировалась с масштабируемыми объектными хранилищами на базе HDD. Однако сейчас компания все чаще говорит о полностью флеш-ориентированных системах. Какие факторы делают высокоплотные SSD важным элементом современных AI- и backup-кластеров?

— Переход к полностью флеш-ориентированным объектным хранилищам во многом связан с необходимостью экономии времени при работе с данными, особенно для наиболее требовательных рабочих нагрузок. Системы искусственного интеллекта требуют значительно более быстрых конвейеров обработки данных, а требования к киберустойчивости подразумевают максимально короткие сроки восстановления после атак. Флеш-накопители обеспечивают низкие задержки доступа, высокий уровень параллелизма и существенно сокращают время восстановления данных.

— Вы продвигаете концепцию трансформации «storage -> data platform». Насколько далеко Scality готова двигаться в этом направлении, оставаясь инфраструктурным поставщиком?

— Мы готовы двигаться настолько далеко, насколько это необходимо для того, чтобы сделать систему хранения максимально полезной платформой работы с данными, но при этом не превращаться в разработчика прикладных решений. Наша задача — развивать уровень управления данными и формировать полноценную платформу данных, которая предоставляет приложениям необходимые сервисы. Оптимальной моделью мы считаем набор открытых строительных блоков:

S3-совместимую основу;

развитую систему метаданных;

проверенные интеграции с приложениями;

архитектурные паттерны производительности для ИИ-нагрузок и задач управления данными.

При этом заказчики сохраняют возможность выбирать наиболее подходящие инструменты и технологический стек.

— В то время, как гиперскейлеры используют объектные хранилища как основу своих ИИ-экосистем, в чем преимущества независимых программно-определяемых систем хранения для корпоративных и суверенных облаков?

— Гиперскейлеры обладают огромными возможностями, однако для многих организаций принципиально важно сохранять контроль — прежде всего над суверенитетом данных, производительностью инфраструктуры и экономикой эксплуатации. Независимые программно-определяемые системы хранения, подобные решениям Scality, позволяют обеспечить:

суверенитет данных;

технологическую переносимость;

предсказуемую экономическую модель.

При этом такие решения не создают эффекта жесткой привязки к одному поставщику. Они становятся надежной основой для построения корпоративных частных и суверенных облаков.

— Мы постепенно переходим от генеративного ИИ к агентному — системам, способным самостоятельно инициировать действия и принимать решения. Какие требования такие системы будут предъявлять к инфраструктуре хранения?

— Мы считаем, что агентный ИИ способен значительно повысить эффективность процессов за счет большей автономности и непрерывных циклов принятия решений. В этой ситуации инфраструктура хранения должна обеспечивать:

постоянную доступность и защищенность данных;

киберустойчивые механизмы защиты — неизменяемость, сегментацию и аудируемость;

операционную эффективность и контроль затрат при стремительном росте объемов данных.

Если автономные системы начинают действовать быстрее, то основа данных должна становиться еще более безопасной и прозрачной. При этом мы убеждены, что человек должен оставаться в контуре принятия ключевых решений — автономные системы должны работать в рамках четко определенных механизмов контроля.

— Какова роль дистрибьюторов в продвижении ваших решений и какие требования Scality предъявляет к инженерным компетенциям партнеров?

— Дистрибьюторы добиваются наибольшего успеха тогда, когда они занимаются не только транзакционными продажами, но и развитием партнерской экосистемы и поддержкой внедрения решений. Безусловно, ключевую роль играют отношения дистрибьюторов с интеграторами. С технической точки зрения мы ожидаем, что инженеры партнеров будут способны демонстрировать заказчикам конкретные практические результаты внедрения. Для этого необходимы компетенции в таких областях, как:

технологии хранения данных и протокол S3;

процессы резервного копирования и восстановления после атак программ-вымогателей;

методы повышения киберустойчивости инфраструктуры;

эксплуатация распределенных систем хранения.

Сегодня главный фактор дифференциации на рынке очень прост: важно не просто развернуть систему хранения, а доказать, что она действительно обеспечивает гарантированное восстановление данных.

