Lenovo и NVIDIA представили готовые к промышленной эксплуатации решения на базе искусственного интеллекта

На конференции NVIDIA GTC Lenovo представила новые совместные с NVIDIA решения Lenovo Hybrid AI Advantage, направленные на ускорение внедрения ИИ, сокращение времени до получения первого токена (TTFT) и достижение измеримых бизнес-результатов в личных, корпоративных и облачных средах. В дополнение к решениям, представленным на Lenovo Tech World, сегодняшние анонсы – это следующий этап развития стратегии гибридного ИИ, который включает расширение портфеля Lenovo Hybrid AI Advantage: от устройств до дата-центров и до гигаваттных облачных фабрик ИИ.

По мере того как ИИ переходит от обучения моделей к принятию решений в режиме реального времени, инференс становится новым показателем эффективности внедрения ИИ для бизнеса, который формирует требования к иной инфраструктуре, способной обеспечивать безопасную работу на периферии, в центрах обработки данных и в облаке. Согласно исследованию IDC, подготовленному по заказу Lenovo, 84% организаций в ближайшее время планируют использовать ИИ в локальных или периферийных средах наряду с облаком, что повысит спрос на проверенные гибридные ИИ-платформы для инференса промышленного уровня.

«Вместе Lenovo и NVIDIA занимают уникальную позицию, позволяющую помогать организациям использовать ИИ — от экспериментов до промышленного внедрения и гигафабрик ИИ в облаке, — сказал Юаньцин Ян, председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo. — Поскольку агентный ИИ стимулирует экспоненциальный рост рабочих нагрузок на инференс, контроль затрат и производительность на токен становятся критически важными задачами. Объединяя ускоренные вычисления NVIDIA с полнофункциональными гибридными платформами и услугами искусственного интеллекта Lenovo, мы даем возможность нашим клиентам масштабировать искусственный интеллект с большей эффективностью, меньшей стоимостью на токен и ускоренным развертыванием».

Lenovo и NVIDIA выводят искусственный интеллект из сред разработки в реальное производство в глобальном масштабе с помощью новых платформ для выполнения задач искусственного интеллекта на базе NVIDIA Dynamo и NVIDIA NIM, гигафабрик Lenovo AI Cloud на базе NVIDIA Vera Rubin NVL72, а также отраслевых решений для агентного ИИ, созданных с использованием NVIDIA Blueprints и программного обеспечения.

«ИИ является драйвером трансформации бизнеса в разных отраслях, а решения NVIDIA и Lenovo помогают компаниям ускорять возврат инвестиций от внедрения ИИ», — сказал Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор NVIDIA. «От ИИ-агентов и инференса до обучения LLM, вертикальных решений и роботизированных систем — клиенты получают выгоду от мощных гибридных AI-решений, разработанных для быстрого и легкого масштабирования».

Разработка ИИ и инференс в любом месте

Lenovo предоставляет корпоративным пользователям новый портфель мобильных и настольных рабочих станций для разработки ИИ и инференса в режиме реального времени. В него вошли следующие устройства нового поколения на базе NVIDIA RTX Pro Blackwell:

Сверхлегкий ThinkPad P14s Gen 7, ThinkPad P16s Gen 5 и премиальный ThinkPad P1 Gen 9.

Настольный ПК ThinkStation P5 Gen 2 с поддержкой до 2-х графических процессоров NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition.

Устройство для разработчиков ИИ ThinkStation PGX, способное поддерживать модели ИИ с параметрами до 200 млрд, с вычислительной мощностью 1 петафлопс — идеально подходит для безопасной/частной/локальной разработки и инференса ИИ.

Lenovo AI Developer — это полнофункциональный пакет для разработки ИИ-приложений, включающий в себя профессионально разработанные шаблоны, позволяющие специалистам по обработке данных и разработчикам ИИ создавать, масштабировать и обеспечивать безопасность своих рабочих процессов в области ИИ.

Lenovo Imaging Services for Devices — предварительно настроенные сервисы для упрощения развертывания парка ПК, включая формирование и предустановку корпоративных образов устройств, заводского шифрования, антивирусного ПО и других приложений и ПО для управления корпоративной инфраструктурой.

Прототип первой в мире аккумуляторной батареи с кремниевым анодом емкостью 1000 Вт·ч/л с мощностью до 99,9 Вт·ч, обеспечивающая при обычных габаритах увеличенное время автономной работы и повышение производительности ноутбуков и рабочих станций.

Корпоративные ИИ-платформы для инференса

Решения Lenovo Hybrid AI Advantage с NVIDIA обеспечивают окупаемость инвестиций менее чем за шесть месяцев и до 8 раз меньшую стоимость токена по сравнению с аналогичными облачными IaaS — помогая предприятиям переносить рабочие нагрузки ИИ на локальные серверы с большей эффективностью и контролем.

Новые оптимизированные для вывода серверы Lenovo ThinkSystem и ThinkEdge, в сочетании с усовершенствованными гибридными ИИ-платформами и интегрированными партнёрскими решениями, обеспечивают инференс ИИ в реальном времени и уже применяются в розничной торговле, производственной, медицинской сфере, спорте и умных городах. Проекты Iren и города Кэри используют инфраструктуру Lenovo для модернизации операций и масштабирования сервисов, основанных на данных.

Расширенный портфель сертифицированных NVIDIA системных решений, интегрированных с ПО NVIDIA AI Enterprise, включает:

Две платформы Lenovo Hybrid AI: с NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition для масштабируемого ИИ и мультимодального вывода, и одну на базе NVIDIA Blackwell Ultra для обучения моделей, тонкой настройки и крупномасштабного вывода данных в рамках ИИ.

Стартовая гибридная платформа Lenovo для вывода результатов искусственного интеллекта с графическими процессорами NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition обеспечивает до 3-х раз более высокую производительность для приложений компьютерного зрения и в 4 раза более высокую производительность для генерации контента по сравнению с NVIDIA L4 в одноузловых развертываниях.

Lenovo ThinkAgile HX650a с Nutanix Enterprise AI и платформой Nutanix Kubernetes обеспечивает проверенную основу для защищённого вывода и агентных нагрузок.

Гибридные платформы искусственного интеллекта Lenovo с Cloudian для масштабируемых и суверенных конвейеров обработки данных, а Veeam Kasten для защиты, изначально разработанной для Kubernetes, моделей и сервисов ИИ.

Эти решения поддерживаются расширенным глобальным сотрудничеством с IBM Technology Lifecycle Services для ускорения внедрения гибридного ИИ по всему миру.

Расширение библиотеки Lenovo AI

Lenovo расширяет библиотеку Lenovo AI новыми решениями для агентного и физического ИИ, созданными на основе технологии Lenovo Hybrid AI Advantage с NVIDIA.

В спорте решения Lenovo на базе искусственного интеллекта обеспечивают аналитику в реальном времени, оперативный анализ, оптимизацию трансляций и захватывающий опыт для болельщиков, помогая лигам, стадионам и медиаорганизациям преобразовывать данные в режиме реального времени в конкурентное преимущество. В розничной торговле интеллектуальные цифровые помощники внутри магазинов обеспечивают персонализированное взаимодействие и операционную эффективность благодаря платформе Lenovo xIQ Agent Platform с NVIDIA.

В производственной, промышленной и мобильной средах физические решения Lenovo на основе ИИ сочетают в себе робототехнику, периферийные вычисления и многомодальные датчики для автоматизации инспекций, повышения безопасности труда, оптимизации работы автопарка и сокращения времени простоя. Lenovo Auto AI Box расширяет эти возможности на вычислительные платформы транспортных средств, обеспечивая помощь водителю, прогнозируемое техническое обслуживание и интеллектуальное управление автопарком в режиме реального времени на периферии сети.

Благодаря экосистеме Lenovo AI Innovators Lenovo, работая с NVIDIA и партнёрами, включая AiFi, RocketBoots и Vaidio, предоставляет проверенные решения ИИ для государственного сектора, умных городов, розничной торговли и других отраслей.

Облачный ИИ нового поколения с NVIDIA Vera Rubin

Lenovo помогает клиентам управлять данными в гигаваттном масштабе с помощью платформы NVIDIA Vera Rubin следующего поколения, ускоряя внедрение для гипермасштабных и суверенных облачных провайдеров ИИ. В качестве партнёра по запуску NVIDIA Vera Rubin NVL72 Lenovo выпускает стоечные системы с жидкостным охлаждением, разработанные для более быстрого развертывания и значительно улучшенной токен-экономики — до 10 раз большей пропускной способности и до 10 раз меньше стоимости токена по сравнению с предыдущими поколениями. Lenovo также внедряет системы NVIDIA HGX Rubin NVL8 и сотрудничает с NScale для обеспечения гипермасштабных развертываний ИИ, оптимизированных для инференса и агентных нагрузок более высокого уровня.

Поддерживаемые Lenovo Hybrid AI Factory Services, эти платформы сочетают управление жизненным циклом, глобальный опыт развертывания и операционную оптимизацию, помогая поставщикам облачных систем ИИ быстрее и с меньшим риском перейти от этапа разработки к получению дохода.

Ускорение будущего гибридного ИИ

Сотрудничество Lenovo с NVIDIA ускоряет развитие возможностей ИИ в глобальной экосистеме партнеров. Благодаря платформе Lenovo 360 партнёры получают возможность предоставлять преимущества решений из портфеля Lenovo Hybrid AI Advantage с NVIDIA, охватывающего устройства, инфраструктуру, сервисы, ПО NVIDIA AI Enterprise, ускоренные вычисления и сети, своим клиентам на каждом этапе их практики использования ИИ — от пилотирования до запуска в производство.