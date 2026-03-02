spot_img
2 марта, 2026
Apple представила iPad Air нового поколения на базе процессора M4

Помимо iPhone 17e компания Apple сегодня представила iPad Air нового поколения. Главные улучшения планшета — переход на более мощный процессор M4 и увеличенный объем оперативной памяти.

Платформа M4 включает в себя 8-ядерный CPU и 9-ядерный GPU с поддержкой аппаратной трассировки лучей. По данным компании, новый iPad Air с чипом M4 работает до 30% быстрее, чем iPad Air с чипом M3 и до 2,3 раза быстрее, чем iPad Air с чипом M1. Это касается как повседневных задач, так и работы с графикой, монтажа видео и 3D-рендеринга. Объем оперативной памяти увеличен до 12 Gb, для сравнения в версии с M3 – 8 Gb. Доступны конфигурации с накопителем от 128 Gb до 1 Tb.

Кроме того, планшет получил новый фирменный чип N1 для подключения к беспроводным сетям Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, и модем C1X для подключения к интернету в сетях операторов сотовой связи. Модем C1X «обеспечивает до 50% более высокую скорость передачи сотовых данных», потребляя при этом до 30% меньше энергии, чем прошлогодний iPad Air с процессором M3.

В остальном – без изменений. Новый iPad Air доступен в версиях с 11- и 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina. Экран 11-дюймовой версии получил разрешение 2360 x 1640 пикселей (264 ppi), частоту обновления 60 Hz и максимальную яркость 500 нит. 13-дюймовый вариант – 2732 х 2048 пикселя (264 ppi), частоту обновления 60 Hz и максимальную яркость 600 нит.

Емкость аккумулятора разная: в 11-дюймовой версии — 28,93 Вт ч, в 13-дюймовой — 36,59 Вт ч. В оснащение планшета также входят основная камера на 2 Мп (f/1.8, автофокус, цифровой зум 5х), фронтальная на 2 Мп (f/2.0), поддержка 5G, порт USB 3 Type-C (10 Гб/с), eSIM (опционально), Touch ID и стереодинамики с Dolby Atmos. Планшет совместим с Apple Pencil Pro и клавиатурой Magic Keyboard. Габариты и вес моделей: 247,6 х 178,5 х 6,1 мм, 460 гр и 280,6 х 214,9 х 6,1 мм, 616 гр. Цены не изменились:

  • 11″ (Wi-Fi) — от 599 до 1099 долларов;
  • 11″ (Wi-Fi + Cellular) — от 749 до 1249 долларов;
  • 13″ (Wi-Fi) — от 799 до 1299 долларов;
  • 13″ (Wi-Fi + Cellular) — от 949 до 1449 долларов.

Доступны четыре цвета корпуса: Space Grey, Blue, Purple и Starlight. Apple iPad Air нового поколения будет доступен для предзаказа с 4 марта, а в продажу поступят 11 марта.

