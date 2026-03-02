Представлен Apple iPhone 17e с поддержкой MagSafe

Компания Apple представила iPhone 17e — самую доступную модель 17-й серии. Смартфон получил ряд технологий, которые ранее были доступны только в Pro-версиях. Ключевыми новшествами по сравнению с предыдущим поколением стал новый процессор, улучшенный фирменный модем и поддержка экосистемы магнитных аксессуаров MagSafe.

Apple iPhone 17e оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с технологией покрытия Ceramic Shield 2, обеспечивающей в три раза лучшую устойчивость к царапинам по сравнению с предыдущим поколением. У нового покрытия также улучшена защита от бликов. Экран получил разрешение 2532×1170 пикселей, соотношение сторон 19,5:9, частоту обновления 60 Hz и максимальную яркость 800 нит (1200 нит в HDR).

В основе смартфона лежит 3-нм шестиядерный процессор Apple A19. Чип включает в себя 6-ядерный CPU, 4-ядерный GPU с аппаратной поддержкой трассировки лучей и 16-ядерный движок Neural Engine для обеспечения работы ИИ-технологий Apple Intelligence и других ИИ-моделей. iPhone 17e получил последнее поколение фирменного модема C1X. Apple заявляет до двух раз более высокую производительность по сравнению в C1 в составе iPhone 16e, отмечая, что новый модем обеспечивает скорость соединения на уровне iPhone Air. По словам компании, C1X на 30% энергоэффективнее, чем модем в составе iPhone 16 Pro, что должно положительно сказаться на автономности iPhone 17e. Предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти и 256 Gb (базовая конфигурация в два раза больше, чем у предшественника) или 512 Gb постоянной.

Основная камера представлена датчиком на 48 Мп (f/1,6, автофокус, OIS). Камера может снимать четкие фотографии с разрешением до 48 Мп или в стандартном разрешении 24 Мп. Поддерживается запись видео 4K Dolby Vision с 60fps, съемка фото с эффектом 2-кратного телеобъектива, пространственный звук и программная обработка аудио с помощью функции Audio Mix. Усовершенствованная система обработки изображений распознает людей и животных и автоматически сохраняет информацию о глубине резкости, позволяя превращать фотографии в портреты с размытием фона после съемки и регулировать точку фокусировки в приложении «Фотографии». Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп (f/1,9, автофокус, запись видео 2160p@60fps).

Компания заявляет, что аккумулятора iPhone 17e хватит «на целый день» пользования устройством. Емкость не называется, но предположительно около 4000 мАч. При проводной зарядке по USB Type-C 2.0 до 50% аккумулятор iPhone 17e заряжается примерно за 30 минут. Смартфон также поддерживает MagSafe и Qi2 для беспроводной зарядки мощностью до 15 Вт. Для сравнения, предшественник iPhone 16e поддерживает беспроводную зарядку Qi мощностью до 7,5 Вт. Магнитная система совместима с дополнительными аксессуарами: зарядными устройствами, чехлами и другими креплениями.

Как и iPhone 16e, iPhone 17e поддерживает спутниковое соединение. Доступны вызов экстренных служб, отправка сообщений, поиск устройства через «Локатор» в местах, где нет сотового сигнала и Wi-Fi. В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC и стереодинамики. Корпус выполнен из алюминия и соответствует стандарту защиты от пыли и воды IP68. Для разблокировки используется Face ID, а на боковой грани размещена настраиваемая кнопка Action Button. Габариты и вес: 146,7 х 71,5 х 7,8 мм, 169 гр. Смартфон работает под управлением iOS 26.

Цены на Apple iPhone 17e, по сравнению с iPhone 16e, не изменились: 8/256 Gb — $599, 8/512 Gb — $799. Устройство будет доступно в черном, белом и розовом цветах корпуса. Прием предварительных заказов откроется 4 марта, а официальные продажи стартуют 11 марта.