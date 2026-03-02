Hero Training 2026: стартапы из Азербайджана могут подать заявки в международный акселератор Draper University — открыт прием заявок

Astana Hub совместно с IT Park Uzbekistan объявляют о старте приема заявок на участие в пятом потоке акселерационной программы Hero Training, реализуемой в партнерстве с Draper University. В этом году в программе примут участие 11 стартапов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Грузии и Азербайджана.

Заявки на участие принимаются до 7 марта 2026 года по ссылке.

Hero Training – это пятинедельный курс для предпринимателей, обеспечивающий интенсивную подготовку в Кремниевой долине. Участники получают доступ к рынкам 25–30 стран, проходят воркшопы, стратегические сессии, AMA-встречи с инвесторами, менторство от ведущих предпринимателей, а также участвуют в нетворкинг-мероприятиях. Одним из ключевых элементов программы является «неделя выживания с морскими котиками» – практика, развивающая устойчивость, лидерство и командную эффективность.

«Hero Training за годы реализации стал одной из ключевых международных акселерационных программ для технологических стартапов Центральной Евразии. За этот период программа привлекла более 260 заявок, из них 41 стартап успешно прошел офлайн-акселерацию на кампусе Draper University в Кремниевой долине. Выпускники программы уже привлекли свыше $3 миллионов инвестиций, заключили партнерства и запустили продажи на международных рынках. География участников и масштабирования проектов охватывает страны Центральной Азии, Кавказа и Турцию, а также США, включая выход на рынок Майами и сотрудничество с американскими университетами и компаниями, что подтверждает практическую ценность программы для стартапов, ориентированных на глобальный рост», – отметил управляющий директор Astana Hub Танат Ускембаев.

Подать заявку на участие в Hero Training могут технологические стартапы с работающим продуктом на стадии MVP и выше. Программа дает участникам возможность ускорить рост проекта и подготовиться к выходу на рынок США под руководством предпринимателей и экспертов Draper Ecosystem, а также привлечь внимание международных инвесторов и партнеров.

Подробнее об эксклюзивной акселерационной программе Hero Training и участниках первого, второго, третьего и четвертого потоков можно узнать на платформе astanahub.com.

Для справки

Draper Ecosystem – это уникальный подход к объединению талантов, экспертов и инвесторов за счет предоставления передовых фасилитаторов и беспрецедентной сети наставников, отраслевых экспертов, корпоративных партнеров и инвесторов для поддержки инновационной экосистемы. Основателем Draper University является Тим Дрейпер, крупнейший венчурный инвестор США.