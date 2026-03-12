Новые ноутбуки Lenovo ThinkPad T14 G7 и ThinkPad T16 G5 получили высшую оценку от iFixit за ремонтопригодность

Специалисты популярного ресурса iFixit разобрали ноутбуки Lenovo ThinkPad T14 G7 и ThinkPad T16 G5 для оценки их ремонтопригодности. Оба устройства получили максимальный балл по шкале оценки ремонтопригодности. Специалисты отмечают, что модели Lenovo ThinkPad T14 G7 и ThinkPad T16 G5 соответствуют уровню последних выпусков Framework Laptop 13 и Framework Laptop 16 благодаря своей превосходной модульности.

Framework Laptop — это инновационные, полностью модульные ноутбуки от американской компании Framework Computer, созданные для максимальной ремонтопригодности, апгрейда и кастомизации пользователем. Основная идея — возможность легко заменять компоненты (материнскую плату, порты, клавиатуру, экран) с помощью одной отвертки.

Lenovo ThinkPad T14 G7 и ThinkPad T16 G5 стали первыми массовыми ноутбуками компании с оперативной памятью LPCAMM2. Это новый стандарт съемных модулей оперативной памяти для ноутбуков (LPDDR5/5X), объединяющий высокую скорость и энергоэффективность распаянной памяти с возможностью апгрейда, как у SODIMM. Модуль крепится к материнской плате с помощью трех винтов и занимает на 64% меньше места в сравнении с классической системой. Кроме того, конструкция ноутбуков позволяет легко заменить вентилятор процессорного кулера, зарядный порт, клавиатуру и аккумулятор, который держится на защелках.

В отношении ремонтопригодности у ноутбуков есть и некоторые недостатки. Некоторые порты припаяны к материнской плате, а заменить модули Wi-Fi и некоторые компоненты дисплея крайне сложно. Тем не менее обе модели были оценены на 10 из 10 возможных баллов.