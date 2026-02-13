Вышло нативное приложение YouTube для Apple Vision Pro

Для гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro стало доступно официальное приложение YouTube для visionOS.

Интерфейс приложения во многом напоминает версию YouTube для Smart TV. Владельцы устройств теперь смогут смотреть все ролики, доступные на видеохостинге, включая стандартные видео, короткие ролики (Shorts), 3D-видео, а также форматы 360° и VR180 (до 8K).

Перед выпуском Apple Vision Pro, который состоялся более двух лет назад, платформа YouTube заявила, что не планирует создавать нативное приложение для устройства. Но уже через несколько дней после появления гарнитуры на прилавках магазинов видеоплатформа изменила свое решение.