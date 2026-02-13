Как BAKOTECH формирует экосистему кибербезопасности в регионе

Рынок кибербезопасности в регионе Кавказа и Центральной Азии переживает этап стремительного роста. Государственные цифровые сервисы, развитие банковских экосистем, облачных платформ и ИИ-технологий приводят к тому, что защита данных и инфраструктуры становится не просто IT-задачей, а ключевым фактором устойчивости экономики. В этой трансформации важную роль играет экосистема, которую в регионе уже более 10 лет развивают Palo Alto Networks и BAKOTECH — True-VAD IT-дистрибьютор, выступающий центром экспертизы, инженерных компетенций и развития партнерского рынка.

О том, как меняется рынок региона, какие тренды формируют спрос и почему сегодня выигрывают те, кто инвестирует в знания и платформенные решения, на прошедшей в Баку 28 января конференции Innovation Day by Palo Alto Networks мы поговорили с CEO BAKOTECH Евгением Бадахом.

— Как вы оцениваете развитие рынка в Азербайджане по сравнению с другими странами региона?

— Азербайджан для нас — один из ключевых рынков. Он начал активно расти немного позже, чем Казахстан, но последние 6-7 лет показывает очень сильную динамику. Сейчас, например, Узбекистан тоже переживает фазу бурного старта, но Азербайджан уже находится в более зрелой стадии — здесь сформированы и заказчики, и партнеры, и компетенции.

Мы в целом работаем в 13 странах региона и только за 2025 год провели 182 офлайн-мероприятия — фактически по одному каждые два календарных дня. В Азербайджане мы особенно активны: здесь проводится много как публичных ивентов, так и закрытых партнерских и технических семинаров.

— В чем ключевая особенность модели BAKOTECH?

— Мы не классический «коробочный» дистрибьютор. Мы не продаем мышки, ноутбуки, серверы или телевизоры. Компания фокусируется на сетевых, инфраструктурных решениях по кибербезопасности — там, где важны инженерная экспертиза, опыт, архитектура и консультации. Когда к нам приходит банк или государственная структура, мы не ведем коммерческих переговоров. Мы выступаем как центр компетенции: помогаем выбрать правильную архитектуру, решения, подход. А сами продажи и внедрения делают наши партнеры-интеграторы.

У нас около 25% сотрудников — инженеры, еще 15-20% — маркетинг. Это редкая пропорция для дистрибьютора, но именно она позволяет нам развивать рынок, а не просто обрабатывать заказы.

— Какую роль в этом играет партнерство с Palo Alto Networks?

— Palo Alto Networks — это без преувеличения мировой лидер в кибербезопасности. Но главное — это не масштаб, а подход.

Многие говорят о платформенной стратегии, но Palo Alto — один из немногих вендоров, кто действительно ее реализовал. Сегодня кибербезопасность — это не отдельные продукты, а единая система: сеть, конечные точки, облака, идентификация, аналитика. И именно такой платформенный подход позволяет компаниям реально управлять рисками.

— Насколько изменилось отношение к кибербезопасности у заказчиков?

— Очень сильно. Раньше во многих организациях кибербезопасность покупали «для галочки»: купили firewall, положили на полку — и все. Это было не только в Азербайджане, а везде.

Сегодня ситуация меняется. Количество атак растет, риски становятся финансово ощутимыми. Топ-менеджмент начинает понимать, что кибербезопасность — это не IT-расход, а бизнес-необходимость. Именно поэтому мы так много инвестируем в мероприятия, обучение, кейсы. Люди должны понимать не просто «что купить», а как это работает и какую бизнес-ценность дает.

— А кто выигрывает в противостоянии атакующих и защитников?

— Это постоянная гонка. Хакеры используют ИИ, мы используем ИИ. Вскоре появится квантовый компьютинг — и правила снова изменятся. Но одно ясно: без платформенного, интеллектуального подхода защититься будет невозможно.

— Какую роль вы отводите таким мероприятиям, как Innovation Day?

— Подобные мероприятия не про продажи. Это про евангелизацию рынка и обмен опытом. Мы все чаще делаем конференции, где вендоры говорят 3-5 минут, а дальше выходят заказчики и рассказывают, как они решили свои проблемы.

Живой кейс всегда сильнее любой презентации. Это и есть тот самый сдвиг в мышлении, который мы наблюдаем последние 2-3 года.

— Какую роль играет SmartIT и другие партнеры Palo Alto Networks в Азербайджане?

— SmartIT — один из наших самых сильных и давних партнеров. Они одними из первых поверили в Palo Alto Networks в Азербайджане, серьезно инвестировали в инженерную экспертизу и сегодня реализуют сложные проекты. Но важно понимать, что экосистема шире: в стране активно работают и другие интеграторы. В целом около 10 партнеров в Азербайджане регулярно реализуют проекты Palo Alto Networks — и это здоровая, конкурентная среда.