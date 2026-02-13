Epic Games Store отдает бесплатно два детектива — The Darkside Detective: A Fumble in the Dark и Nobody Wants to Die

В Epic Games Store можно бесплатно забрать два приключенческих детектива: The Darkside Detective: A Fumble in the Dark и Nobody Wants to Die. Предложение действует до 19 февраля в 20:00 по бакинскому времени.
The Darkside Detective: A Fumble in the Dark вышла в 2021 году и получила крайне положительные пользовательские отзывы. В игре нужно раскрывать странные тайны в американском городке, занявшем 34-е место по количеству призраков. Действие разворачивается вскоре после финала первой части, вышедшей в 2017 году.
Релиз Nobody Wants to Die состоялся в 2024 году, игра заслужила очень положительные пользовательские отзывы. События разворачиваются в мрачном Нью-Йорке 2329 года, где люди обрели великий дар — бессмертие, за которое нужно платить. В этой интерактивной нуарной истории игроку предстоит стать детективом Джеймсом Карра, который идет на крупный риск, чтобы поймать серийного убийцу, устроившего охоту на элиту города.
На следующей неделе Epic Games Store подарит своим пользователям стартовое издание шутера Stalcraft: X и визуальную новеллу Return to Ash.