Epic Games Store отдает бесплатно два детектива — The Darkside Detective: A Fumble in the Dark и Nobody Wants to Die

В Epic Games Store можно бесплатно забрать два приключенческих детектива: The Darkside Detective: A Fumble in the Dark и Nobody Wants to Die. Предложение действует до 19 февраля в 20:00 по бакинскому времени.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark вышла в 2021 году и получила крайне положительные пользовательские отзывы. В игре нужно раскрывать странные тайны в американском городке, занявшем 34-е место по количеству призраков. Действие разворачивается вскоре после финала первой части, вышедшей в 2017 году.

Релиз Nobody Wants to Die состоялся в 2024 году, игра заслужила очень положительные пользовательские отзывы. События разворачиваются в мрачном Нью-Йорке 2329 года, где люди обрели великий дар — бессмертие, за которое нужно платить. В этой интерактивной нуарной истории игроку предстоит стать детективом Джеймсом Карра, который идет на крупный риск, чтобы поймать серийного убийцу, устроившего охоту на элиту города.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На следующей неделе Epic Games Store подарит своим пользователям стартовое издание шутера Stalcraft: X и визуальную новеллу Return to Ash.