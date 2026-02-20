spot_img
20 февраля, 2026
Владелец Pokémon GO купил Loom Games — турецкого разработчика игры Pixel Flow

Компания Scopely, которая входит в Savvy Games Group, контролируемая Суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF), объявила о приобретении турецкой студии Loom Games, создателей популярной игры Pixel Flow.

Pixel Flow вышла в конце 2025 года. Аудитория насчитывает 10 млн. пользователей (не уточняется, идет ли речь об активных игроках или общих загрузках).

Условия и сумма сделки не раскрываются. Основатели Loom Games Кюбра Гюндоган и Эмре Челик сохранят свои посты и продолжат руководить студией. Сделка стала частью стратегии Суверенного фонда Саудовской Аравии — «стать влиятельным игроком» на рынке видеоигр.

Ранее, в 2025 году Savvy Games Group купила игровой бизнес американского разработчика Niantic (игры Pokémon GO, Pikmin Bloom, Monster Hunter Now) за 3,5 млрд. долларов. А в феврале 2026 года — студию по разработке игр Moonton. Также PIF вошел в консорциум инвесторов, купивших Electronic Arts за 55 млрд. долларов. Кроме того, у фонда имеется доля в Nintendo.

