Google добавил в браузер Chrome разделенный экран и редактор PDF Viewer

Компания Google обновила Chrome до версии 145 – нововведения направлены на повышение удобства повседневного использования браузера в различных сценариях.

Функция Split View позволяет одновременно использовать две вкладки рядом друг с другом. Google отмечает, что это обеспечивает более удобный и гибкий способ работы, например, одновременно просматривать ролик на YouTube и работать с текстовым документом в Google Docks. На верхней панели вкладка со Split View будет отображаться как вкладка «два в одном». Для входа в этот режим нужно нажать специальный значок разделенного экрана слева от адресной строки.

Второе заметное нововведение — обновленный инструмент PDF Viewer. С его помощью можно выделять текст, делать заметки или добавлять подписи. Для начала работы нужно нажать значок с волнистой линией в меню просмотра PDF. Кроме того, теперь в Chrome нужный PDF-файл можно сохранять в Google Drive без необходимости повторной загрузки.

Обновление Chrome 145 уже доступно и распространяется постепенно.