В Steam вышла Belkız Ana — атмосферный хоррор-экшен, вдохновлённый тюркским фольклором и реальными событиями

30 января 2026 года в Steam состоялся релиз Belkız Ana — азербайджанского инди-проекта в жанрах FPS, Action, Horror и Adventure, созданного независимой студией Otugen Studio. Игра предлагает мрачное, сюжетно ориентированное путешествие в мир паранормальных явлений, где древние проклятия и человеческая трагедия переплетаются с современной реальностью.

Страница игры в Steam доступна по ссылке:

https://store.steampowered.com/app/4117390/Belkz_Ana/?beta=1

Хоррор, в котором фольклор становится кошмаром

События Belkız Ana разворачиваются в современной Турции на фоне волны необъяснимых паранормальных инцидентов, происходящих по всему миру. Главный герой — Джесур, бывший воспитанник детского дома, ставший профессиональным вором и киберпреступником. После ареста ему предлагают сделку: свобода в обмен на участие в секретной правительственной программе по расследованию сверхъестественных угроз.

Расследование приводит к одной фигуре, стоящей за всеми аномалиями — Белкиз Ана.

Истоки её истории уходят в 1844 год, во времена Османской империи. Белкиз — образованная тюркская женщина из Битлиса, потерявшая мужа и ребёнка во время трагических событий. Оказавшись на грани безумия и отчаяния, она вступает в контакт с запретным гримуаром Grimorium Verum (древняя магическая книга, содержащая заклинания, рецепты колдовства, инструкции по вызову духов и созданию талисманов), что навсегда искажает её сущность и превращает в разрушительную потустороннюю силу.

В настоящем её влияние порождает жутких существ — таких как Большой Злой Волк, Безмолвный и Лик, с которыми Джесуру предстоит столкнуться. Игрока ждёт не просто борьба за выживание, а моральный выбор, где цена ошибки может оказаться выше самой жизни.

Otugen Studio: от самообучения к первому большому релизу

Otugen Studio была основана в 2024 году группой энтузиастов, которые начали свой путь с самостоятельного изучения геймдева по онлайн-курсам, совмещая обучение с практикой. Спустя год команда решила проверить свои силы в реальном проекте — так и родилась идея Belkız Ana.

Костяк студии составляют:

Oğuz Nihat Hacılı — основатель студии, главный сценарист и программист;

— основатель студии, главный сценарист и программист; Nahid Babayev — программист и веб-дизайнер;

— программист и веб-дизайнер; Yaqub Abdullayev — программист;

— программист; Eşqin Aliyev — дизайнер объектов и окружения.

Игра была создана на движке Unity, а самыми трудоёмкими этапами разработки стали создание монстров и анимация главного персонажа. Первые месяцы команда работала удалённо и за полгода реализовала лишь около 20% проекта. Перелом произошёл летом 2025 года, когда студия перешла к совместной офлайн-работе — и за следующие два месяца было завершено оставшиеся 80% игры.

Ключевыми приоритетами при создании Belkız Ana стали атмосфера, сюжет и культурная идентичность. Вдохновляясь реальной историей из региона Битлис и тюркским фольклором, команда стремилась создать хоррор, который выделяется не только страхом, но и эмоциональной глубиной.

Дальнейшие планы студии

Сегодня Otugen Studio уже работает над тремя новыми, более масштабными проектами, включая RPG с открытым миром и проработанными лорами. В долгосрочной перспективе студия намерена стать заметным игроком на международной сцене и внести вклад в развитие игровой индустрии тюркского мира.

Следите за проектом

Разработчики активно делятся материалами и новостями о Belkız Ana в социальных сетях:

YouTube — https://www.youtube.com/@OtukenStudios

Instagram — https://www.instagram.com/thebelkizana/reels

TikTok — https://www.tiktok.com/@belkizana1