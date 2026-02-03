xAI выпустил модель Grok Imagine 1.0 для генерации видео продолжительностью до 10 секунд

Компания xAI представила обновленную модель Grok Imagine 1.0, которая позволяет создавать ролики длиной до 10 секунд в разрешении 720 пикселей и синхронизировать звук. Релиз объединяет наработки генератора изображений Aurora, представленного в декабре 2024 года, с новыми возможностями анимации.

Introducing Grok Imagine 1.0, our biggest leap yet. 1.0 unlocks 10-second videos, 720p resolution, and dramatically better audio. Imagine has generated 1.245 billion videos in the last 30 days alone. Try it now: https://t.co/zGhs9czkC5 pic.twitter.com/7FPxm7H059 — xAI (@xai) February 2, 2026

Grok Imagine 1.0 точнее предыдущей модели следует промптам, генерирует более детализированные кадры и лучше справляется с плавностью движений. Разработчики также доработали генерацию аудио: эмоциональный диапазон у персонажей в кадре теперь может быть шире, а фоновая музыка «идеально синхронизируется» со сценой.

Модель Grok Image 1.0 уже доступна бесплатно для тестирования в регионах, где сервисы компании поддерживаются официально. Для доступа к максимальным настройкам качества и длительности видео пользователям потребуется оформить платную подписку.