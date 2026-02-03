spot_img
3 февраля, 2026
xAI выпустил модель Grok Imagine 1.0 для генерации видео продолжительностью до 10 секунд

Grok Imagine 1.0

Компания xAI представила обновленную модель Grok Imagine 1.0, которая позволяет создавать ролики длиной до 10 секунд в разрешении 720 пикселей и синхронизировать звук. Релиз объединяет наработки генератора изображений Aurora, представленного в декабре 2024 года, с новыми возможностями анимации.

Grok Imagine 1.0 точнее предыдущей модели следует промптам, генерирует более детализированные кадры и лучше справляется с плавностью движений. Разработчики также доработали генерацию аудио: эмоциональный диапазон у персонажей в кадре теперь может быть шире, а фоновая музыка «идеально синхронизируется» со сценой.

Модель Grok Image 1.0 уже доступна бесплатно для тестирования в регионах, где сервисы компании поддерживаются официально. Для доступа к максимальным настройкам качества и длительности видео пользователям потребуется оформить платную подписку.

