SpaceX приобрел xAI – оценочная стоимость объединенной компании составит $1,25 трлн

Компания SpaceX сообщила о поглощении xAI. Оценка объединенной компании Илона Маска составит $1,25 трлн. Теперь SpaceX официально считается «управляющим партнером» холдинга xAI, в который входит и социальная сеть X.

Это позволит «сформировать один из самых амбициозных вертикально интегрированных инновационных центров на Земле (и за ее пределами), объединяющий ИИ, ракеты, космический интернет, прямую связь с мобильными устройствами и ведущую в мире платформу оперативной информации и свободы слова», — говорится в пресс-релизе SpaceX.

Капитализация SpaceX оценивается в $1 трлн., стоимость xAI составляла $250 млрд., итоговая сумма в $1,25 трлн. превращает объединенный стартап в самый дорогой в мире. По итогам сделки акционеры xAI получат 0,1433 акции SpaceX на каждую имеющуюся у них ценную бумагу стартапа. Некоторым руководителям xAI будет предложена возможность получить свою долю деньгами из расчета $75,46 на одну акцию SpaceX.

«Текущие достижения в области ИИ зависят от крупных наземных дата-центров, которые требуют огромных объемов энергии и охлаждения. Глобальный спрос на электроэнергию для ИИ просто не может быть удовлетворен наземными решениями — даже в ближайшей перспективе — без нанесения ущерба сообществам и окружающей среде. В долгосрочной перспективе космический ИИ очевидно является единственным способом масштабирования. Чтобы задействовать хотя бы одну миллионную долю энергии нашего Солнца, потребовалось бы более чем в миллион раз больше энергии, чем сегодня использует наша цивилизация! Следовательно, единственным логичным решением является перенос этих ресурсоемких усилий в место с колоссальными запасами энергии и пространства. В конце концов, космос не зря называется «пространством», — из пресс-релиза SpaceX.

«По моим оценкам, в течение 2–3 лет самым дешевым способом получения вычислительных мощностей для ИИ станет их размещение в космосе. Одна лишь эта экономическая эффективность позволит инновационным компаниям вырваться вперед в обучении своих моделей ИИ и обработке данных с беспрецедентной скоростью и в беспрецедентных масштабах, ускоряя прорывы в нашем понимании физики и создании технологий на благо человечества. Новая группировка будет опираться на уже хорошо зарекомендовавшие себя принципы проектирования и эксплуатации в области устойчивого использования космического пространства, включая утилизацию по завершении срока службы, которые доказали свою эффективность в существующих широкополосных спутниковых системах SpaceX», — отметил Илон Маск, глава SpaceX и xAI.

«Возможности, которые мы откроем, сделав космические дата-центры реальностью, будут финансировать и обеспечивать создание саморастущих баз на Луне, целой цивилизации на Марсе и, в конечном итоге, экспансию во Вселенную», — добавил Маск.