В Steam начался «Фестиваль сражений между игроками» со скидками на PvP-игры

Компания Valve запустила в Steam очередную тематическую распродажу — «Фестиваль сражений между игроками», которая продлится до 22:00 16 февраля по бакинскому времени. В рамках мероприятия пользователям доступны скидки на игры с режимом PvP.

«С днем святого Валентина! Шутка! Даты фестиваля могут совпадать с праздником влюбленных, но в этих играх вам предстоит выступить друг против друга!», — отметила Valve.

Интересных предложений с крупными скидками довольно много, ознакомиться со всеми можно пройдя по этой ссылке. Как обычно, пользователям предлагается возможность приобрести уникальные тематические предметы за очки Steam: анимированный стикер «Консольные контроллеры», анимированный аватар «Дуэлянты» и рамка аватара «Зона боев».