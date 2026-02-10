Веб-версия WhatsApp получит поддержку голосовых и видеозвонков

Спустя 11 лет после запуска, веб-версия мессенджера WhatsApp наконец-то получит функции мобильного приложения — поддержку голосовых и видеозвонков. Об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo. Нововведения пока что доступны только участникам программы тестирования мессенджера.

Совершать звонки (голосовые или видео) пользователи смогут непосредственно в окне чата, где появятся соответствующие элементы интерфейса. В случае необходимости во время беседы пользователи могут демонстрировать собеседнику экран своего устройства. Заявлена поддержка как платформы Windows, так и устройств под управлением Linux.

Поддержка групповых звонков через веб-версию WhatsApp появится позднее — пользователи смогут общаться в группах до 32 человек. Также ожидается появление возможности отправки ссылок для звонков и функции планирования вызовов.

Разработчики отмечают, что даже при использовании браузерной версии сервиса связь останется защищена сквозным шифрованием.